Na rozdíl od ostatních tržišť, čínského Temu nebo polského Allegra, která o svém příchodu dávala vydatně vědět, jde Trendyol jinou cestou. Dlouhodobě sází na spolupráci s influencery, tento marketingový kanál si turecké tržiště zvolilo i při příchodu do Česka. Jak upozornily Hospodářské noviny, v příspěvcích českých influencerů se začínají objevovat první zmínky o produktech zboží z Trendyolu. Jednou z nich je například Anna Šulcová, která patří s téměř milionem sledujících na Instagramu k nejvlivnějším Češkám na internetu.

„Marketingově Trendyol spoléhá na sociální sítě, zejména Instagram a na síť influencerů, aktuálně jich má přes třicet tisíc,“ popisuje pro e15 Radek Klouda, šéf společnosti BaseLinker, která pomáhá internetovým obchodům dostat se na velká tržiště. Ta totiž sama o sobě nic neprodávají, pouze zprostředkovávají platformu jiným obchodníkům a výrobcům. Z jejich prodejů si pak berou menší podíl.

Pokud má influencer na sociálních sítích podstatný dosah, může to pro něj být značně výhodné. „Každý influencer, který má více než deset tisíc sledujících na jedné platformě, může dostat odměnu vyplacenou z čistého zisku Trendyolu z prodeje ve stejné výši, jako Trendyol samotný,“ přibližuje podmínky tržiště Klouda. To propagátora produktů od Trendyolu přirozeně motivuje, aby dělal zboží dobrou reklamu.

Nicméně aktivita a známost Trendyolu v Česku jsou zatím velmi malé. Důkazem je i fakt, že facebooková skupina „Trendyol CZ/SK – rady, tipy, kódy“ má v současné době jen něco málo přes pět set členů. Skupiny se stejným zaměřením u konkurenčních tržišť Temu a Shein čítají přes sto tisíc příznivců.

Turecké tržiště ve své domovské zemi prodává široké spektrum zboží, nicméně v zahraničí se specializuje výhradně na oblečení. Tak tomu zřejmě bude i v případě aktuální vlny expanze, během které by se kromě Česka měl začít Trendyol prosazovat také v Maďarsku, Rumunsku a Řecku. Vedle platformy pro prodej zboží obchodníků má také vlastní značku oblečení, přepravní infrastrukturu a internetový secondhand. V Turecku zároveň provozuje donáškovou službu jídel z restaurací pod značkou Trendyol GO.

„Trendyol spustil mezinárodní prodejní platformu v roce 2021. Umožňuje zákazníkům z různých zemí nakupovat produkty, které jsou přepravovány především přímo z Turecka nebo z Německa. Součástí expanze byly evropské země, jako Německo a Spojené království, a nyní se rozšiřuje i do dalších regionů, například Česka nebo na Slovensko,“ říká Klouda. Slušných výsledků Trendyol dosahuje v Německu, kam vstoupil před dvěma lety – aktuálně tam nakupují dva miliony lidí.

Expanze do Česka je patrná také z toho, že turecká platforma má aktuálně přeložené stránky do češtiny a platí si reklamu ve vyhledávači Google pro tuzemský trh. Podobně jako v případě Allegra a Temu se zdá, že se Trendyol při startu pokusí zákazníky upoutat na nízké ceny, jelikož na svých stránkách výrazně propaguje slevové akce.

Na český trh se tak dostane velké množství nového zboží. „Z pohledu prodejců aktuálně na Trendyolu prodávají především turecké a čínské firmy, a pokud se podíváte na stránky marketplaceu, nelze se v rámci EU na platformu jako prodejce zapojit,“ říká Klouda. V tom se liší nový hráč na trhu od Allegra, které umožňuje prodejcům z Česka oslovit polské zákazníky. Naopak čínské Temu také funguje jen jedním směrem, tedy od čínských výrobců k tuzemským zákazníkům, nicméně vedení společnosti avizovalo, že má v plánu otevřít platformu i místním prodejcům.

Trendyol žene dopředu čínský kapitál, 85 procent společnosti vlastní jedna z největších čínských korporací Alibaba, která provozuje například tržiště Aliexpress. Čínská společnosti koupila podíl v tureckém tržišti v přepočtu za 32 miliard korun s tím, že je odhodlaná do rozvoje investovat dalších 46 miliard.

Rozšíření do dalších čtyř evropských zemí by zároveň měl být teprve začátek expanze. „Poté co naše aktivity v prioritních zemích dosáhnou určité vyspělosti, vstoupíme na trhy Polska, Slovenska a Bulharska. Na východoevropském trhu chceme do konce roku 2024 dosáhnout dvou milionů aktivních zákazníků a překročit čtyři miliony objednávek, přičemž plánujeme dosáhnout objemu obchodu 350 milionů dolarů,“ nastínil v lednu šéf firmy Erdem Inan. V minulosti společnost uvedla, že má na expanzi do Evropy připraveno půl miliardy eur, tedy zhruba 12 miliard korun.

Rozhovor s Daliborem Cicmanem z GymBeam pro FLOW