ČNB se zásobí zlatem, Špindlerův Mlýn hlásí vyprodáno, pořadatel Febiofestu jde ke dnu | E15.cz

Bezpečný přístav, ostrov stability. V posledních letech pozapomenutá synonyma zlata vrátil naplno do hry letošní rok plný geopolitické a potažmo i ekonomické neurózy. Výsledkem jsou rekordní objemy zlata v aktivech centrálních bank, a to včetně tuzemské. Česká národní banka tak měla ve svých sejfech na počátku letošního prosince žlutý kov v hodnotě bezmála 16 miliard korun, tedy nejvíce od rozdělení Československa v roce 1993. Přesto zůstává Česko výší svých zlatých rezerv daleko za nejvyspělejší částí světa.

Nad proslulým filmovým festivalem Febiofest se počátkem prosince začal vznášet další otazník. Jeho zakladatel, režisér Fero Fenič, podal insolvenční návrh na firmu Mezinárodní filmový festival Praha, která Febiofest provozovala. Městský soud v Praze zahájení řízení potvrdil. Fenič už počátkem října odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu a nyní v rámci insolvenčního návrhu požaduje po firmě několikamilionové odměny za své festivalové angažmá.

Po dvou pandemií pošramocených letech se české hory opět připravují na plnohodnotnou sezonu. První sjezdovky se druhou prosincovou sobotu otevřou také ve Špindlerově Mlýně. Na nejprestižnější zimní adresu by jej však před začátkem byznysově nejdůležitější části roku tipoval sotvakdo. Prázdné ulice a zavřené podniky se ale brzy zaplní nedočkavými hosty. Ti se ale musejí připravit na dražší dovolenou než obvykle. Podniky musejí chtě nechtě zdražovat.

Rozhovor s Andrejem Babišem pro E15:

Česká národní banka je připravena dále chladit ekonomiku. A to v případě, že to s inflací jednoduše „nedopadne“ a propíše se do divokého růstu českých výplatnic. Inflace by se v takovém případě stala chronickou chorobou české ekonomiky. „Současná zvýšená inflace je důsledkem přizpůsobení ekonomiky na dva šoky: na covid a válku. Tyto šoky buď odezní, nebo se nové situaci přizpůsobíme. Ostatně schopnost se přizpůsobit je nezbytná podmínka života. A ekonomika není obrazně řečeno ničím jiným než organismem svého druhu," říká členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková.

Transformace automobilového průmyslu od spalovacích vozů k elektrickým projde v příštích letech klíčovým obdobím. Úspěšně do něj chce nakročit i nošovický závod Hyundai. Od příštího roku proto rozšíří a zrychlí produkci finálních bateriových systémů. Pohánět budou jak elektromobily Hyundai vyráběné v Nošovicích, tak ty zhotovované na Slovensku pod značkou Kia v rámci skupiny jihokorejských automobilek.

Bývalý premiér Mirek Topolánek se rozhodl kandidovat na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, jehož dosavadní šéf Jaroslav Hanák po více než deseti letech končí. Profesní organizaci čeká podle Topolánka spousta práce směrem k vládě, sociálním partnerům i směrem do zahraničí. „Svaz je účastník tripartity, jako bývalý předseda vlády s tím mám zkušenosti. Jsem schopen vyjednávat s jakoukoli politickou reprezentací. A po odchodu z politiky jsem se věnoval především zahraničnímu obchodu,“ říká. Protože průmyslovým podnikům chybějí technici a inženýři, hodlá zahájit diskuzi o problematice terciárního vzdělávání a podpory vědy, a především aplikovaného výzkumu.

Pokud vám někdo bude tvrdit, že ví, jak se budou vyvíjet ceny akcií v příštím roce, berte jej s velkou rezervou. Dobrým příkladem jsou loňské predikce toho, kde bude hlavní americký burzovní index S&P 500 v závěru letošního roku.

Letošní otřesy, krachy a pády cen na kryptoměnových trzích se negativně odrážejí i na zhodnocení fondů, které do digitálních aktiv a projektů investují peníze českých investorů. Letošní ztráty jdou až do desítek procent.

Už na jaře příštího roku vznikne na pražské Malé Straně, několik kroků od americké ambasády, nový kulturní stánek. Investorem je jeden z nejbohatších Čechů a spolumajitel předního světového výrobce netkaných textilií PFNonwovens Oldřich Šlemr. Část nové budovy bude věnována galerii pro pořádání výstav výtvarného umění. Šlemr vlastní rozsáhlou sbírku obrazů včetně děl Toyen či Kupky, které by mohly být v nových prostorách vystavovány.

