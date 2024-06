Odemykáme pro vás tři prémiové články z uplynulého týdne.

Česká národní banka loni trestala nejvíce v novodobé české historii. Za byznysové prohřešky dostali hráči na domácích finančních trzích celkem 136 pokut v celkové výši bezmála 79 milionů korun. To je téměř o pětinu vyšší suma, než jakou centrální bankéři vybrali na trestech v roce 2022. Zároveň jde o nejvyšší roční částku, kterou centrální banka vytrestala domácí finanční byznys přinejmenším od roku 2003, kdy začala tento údaj systematicky publikovat. Brutálně narostly především tresty za porušení zákonů o praní špinavých peněz. Experti nicméně zdůrazňují, že ty nejpalčivější prohřešky tuzemského finančního byznysu zůstávají nepostrestány.

V Česku není mnoho firem, které přišly s něčím jako první na světě a definovaly tak vývoj celého oboru. Firma Trezor, výrobce hardwarových kryptoměnových peněženek, ale nejenže s něčím začala, ale stále se i po více než deseti letech drží ve světové špičce. A i letos se připravuje na masivní prodeje. Při pohledu na loňská čísla to přitom až tak růžově nevypadá. Obrat firmy v roce 2023 klesl z 1,2 miliardy korun zhruba na třetinu. Šéfovi Trezoru Matěji Žákovi to ale vrásky nedělá. „Stále jsme zůstali v černých číslech. A hlavně – na takové pohyby jsme zvyklí,“ říká v rozhovoru pro e15 a podcast KryptoSpace.

České firmy dlouhodobě trápí nízká nezaměstnanost a s tím související nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Doma s dítětem je přitom podle dat MPSV z roku 2022 přibližně 278 tisíc žen a kolem pěti tisíc mužů – a většina z nich by při péči o dítě ráda pracovala. Podle průzkumu společnosti Deloitte ve spolupráci s Mumdoo z listopadu loňského roku věnuje veškerý svůj čas dítěti více než polovina matek, pracovat alespoň na pár hodin denně by ale chtělo přes 97 procent z nich.

Přes 20 procent hodnoty investice americké společnosti Onsemi do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm má činit státní pobídka české vlády. Podle informací e15 by to mělo být kolem deseti miliard korun. Zákon původně dovoloval maximálně patnáctiprocentní veřejnou podporu, jeho loňská novela ale umožňuje u strategických projektů pobídku zvýšit až na 27,5 procenta. Za nedostatek podrobností o jednání s čipovým gigantem kritizuje kabinet opoziční hnutí ANO.

Dluhopisový trh občas působí jako personifikovaná disciplína. Za příklad může posloužit Liz Trussová, kterou před dvěma lety stály „neshody“ s dluhopisovými investory premiérské křeslo. Její funkční období patří k nejkratším v britské historii. Určitá analogie se nyní odehrává ve Francii. Riskantní gambit prezidenta Emmanuela Macrona vyvolal záchvat paniky na vládních bondech.