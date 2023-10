Digitální koruna je skoro hotová. Češi posouvají dál virtuální realitu | e15.cz

Češi by brzy mohli platit novým druhem peněz. Zatímco Evropská centrální banka minulý týden poslala svůj projekt digitálního eura do další fáze, v Česku už je téměř hotová „digitální koruna“. Češi také vyvinuli revoluční displej pro virtuální realitu, který slibuje zcela věrný obraz. A čeští podnikatelé stupňují své ambice v zahraničí v oblasti rozvoje větrné energetiky. Tomáš Krsek ve Finsku připravuje tři gigawatty větrných elektráren.

Češi by brzy mohli platit novým druhem peněz. Zatímco Evropská centrální banka minulý týden poslala svůj projekt digitálního eura do další fáze, v Česku už je téměř hotová „digitální koruna“. Její vývoj neřídí stát, ale majitel kryptosměnárny Bit.plus Martin Stránský. „I koruny se neustále vyvíjejí. Nejdřív jsme měli hotovost, kterou teď lidé trochu opouštějí ve prospěch jedniček a nul někde na účtech regulovaných společností. Ty jsou ale v některém rozvoji pomalé,“ uvádí podnikatel. „Digitální korunu“ zatím v Česku jinak než přes iniciativu soukromníků vydávat nelze. České národní bance to podle jejího stanoviska pro e15 znemožňuje současná legislativa.

Švýcarsko-českému startupu Creal se povedl důležitý krok, který by mohl výrazně přispět k rozvoji virtuální a rozšířené reality (VR a AR). Firma vyvinula revoluční displej pro VR/AR brýle, který oproti současným technologiím posouvá virtuální obraz mnohem blíže reálnému pohledu. Creal tak přidává další českou stopu do VR/AR oboru po úspěchu herních vývojářů Beat Games a jejich hry Beat Saber, které koupil Facebook Marka Zuckerberga v roce 2019. Creal chce displej uvolnit na trh začátkem příštího roku. Tedy zhruba v době, kdy do oboru vstoupí společnost Apple se svými brýlemi Vision Pro.

Čeští podnikatelé stupňují své ambice v zahraničí v oblasti rozvoje větrné energetiky. Zatímco v Česku jim investice do tohoto oboru zatím znemožňuje složitá administrativa a negativní postoj veřejnosti, jinde připravují projekty za desítky miliard korun. Naposledy rozšířil své plány byznysmen Tomáš Krsek. Poté, co ve Finsku letos v létě dokončil výstavbu 220 megawattů větrníků pro investiční společnost Blackrock, ohlásil přípravu dalších projektů s celkovým výkonem tři gigawatty.

Z(a)tracená čísla: Spořicí účet přestal být spásou, existuje poslední záchrana

Výběr dalších prémiových článků

Měla to být skvělá investiční příležitost nabízející jedno procento výnosu každý měsíc spravovaná geniálním brněnským traderem. Zbyly z ní však jen stamiliony korun dluhů, které věřitelé už nemusejí nikdy vidět. Takový je v kostce příběh brněnské firmy Investro podnikatele Radka Ondráčka. Jeho firma se ještě začátkem loňského roku vůči klientům tvářila jako investiční společnost, která jim nadprůměrně zhodnotí jejich vklady.

Investoři do nesplácených pohledávek si brousí zuby na zajímavou akvizici, jak zjistila e15. Kořistí by se mohla stát česká dcera švédské nadnárodní firmy Intrum, která se zabývá správou a vymáháním neuhrazených dluhů, jež nakupuje například od bank. Strategický plán skupiny Intrum počítá s postupným odchodem společnosti z některých méně perspektivních trhů. Včetně toho českého.

Investoři do firem spojených s umělou inteligencí prožívají hořkou deziluzi. Akcie vzývaného oboru v posledních měsících značně ztrácejí. Jen od poloviny července se například index Nasdaq AI & Robotics, mapující přes stovku akcií navázaných na fenomén umělé inteligence, propadl o více než dvacet procent. V praxi tak smazal celý svůj letošní zisk a vrátil „inteligentní“ akcie zpátky na úroveň závěru loňského roku. Burzovní střízlivění ohledně AI ale ještě zdaleka nekončí a své dno může podle ekonomů najít ještě výrazně hlouběji.

Významně ušetřit mohou ti zájemci o hypotéku, kteří úvěr odloží až do příštího roku. V jeho závěru by hypoteční sazby podle analytiků mohly klesnout ke čtyprocentní hranici. Oproti současnosti by to znamenalo zhruba třetinovou úrokovou úsporu. Erozi hypotečních sazebníků musí ovšem předcházet masivní uvolnění měnové politiky České národní banky. Jak vyplývá z očekávání tuzemských finančních trhů i dosud poslední, srpnové prognózy ČNB, základní úrok v ekonomice, dvoutýdenní repo sazbu, by centrální bankéři měli do konce příštího roku srazit ze současných sedmi procent takřka na polovinu.