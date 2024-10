Předvídání cen ropy se v současném rozkolísaném světě stává takřka nemožným. Obchodníci se už dále nemohou spoléhat na čínskou poptávku jako na hlavního hybatele trhu. Vývoj na Blízkém východě je nevyzpytatelný a část obchodu se surovinou se odehrává ve stínu kvůli sankcím. K tomu se spekuluje o tom, že by Saúdská Arábie brzy mohla zaplavit svět svou produkcí. V současnosti tak existují prognózy, že cena barelu ropy poklesne až na padesát dolarů. Pokud však Írán zavře Hormuzský průliv, může být několikanásobně dražší.

Největší lékárenský řetězec v Česku Dr. Max jde opět na trh s balíkem dluhopisů, tentokrát v objemu přes miliardu korun. Lékárenský gigant, který je součástí finanční skupiny Penta, vstupuje na dluhopisový trh v okamžiku, kdy stupňuje svou expanzi na evropském trhu. Vydavatelem bondů je společnost Dr. Max Funding, za jejich splacení zprostředkovaně ručí lékárenská síť svým majetkem. Už loňský balík dluhopisů trh přijal jako horké zboží a bondy na pražské burze mezitím ještě stihly vydatně zhodnotit.

Polský provozovatel výdejních boxů InPost, jehož největším akcionářem je česká skupina PPF, zcela ovládl britskou logistickou společnost Menzies Distribution. Ke 30 procentům jejích akcií, které pořídil loni, dokoupil zbylý majoritní podíl, a to za 60,4 milionu britských liber, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. Motivem je jeho plánovaná expanze ve Spojeném království.

VIDEO: Další spolupráce s Piráty? Umím si to představit. Byli emotivní, dnes by to tak neřekli, míní ministryně Černochová v pořadu FLOW

Automobilový průmysl prochází jednou z největších proměn ve své historii. Jaký bude mít přechod od výroby spalovacích vozů na elektrické dopad na ekonomiky evropských států, se pokusili spočítat analytici z Mezinárodního měnového fondu. Vývoj příštích let simulovali podle několika různých scénářů, ze všech však vychází, že Česko na této historické změně prodělá. Stejně jako Slovensko nebo Maďarsko, tedy státy, které rovněž značně závisí na byznysu s auty, může očekávat negativní dopad na hrubý domácí produkt, mzdy a také na zaměstnanost.

Dopravní podnik hlavního města Prahy v pondělí čelil policejnímu zásahu, který se týká korupce a manipulace s veřejnými zakázkami. Policie obvinila několik fyzických i právnických osob, včetně členů představenstva a dozorčí rady. Mezi obviněnými jsou i manažeři a podnikatelé, kteří figurovali již v předchozí fázi kauzy. Nejen jejich napojení na původní Dozimetr rozebírá v nejnovější epizodě podcastu Business Club zástupce šéfredaktora deníku e15 Jan Novotný.

Podnikatel Ondřej Spodniak, který za sebou po krachu své investiční skupiny Premiot zanechal miliardové dluhy, opustil vlastnickou strukturu mateřské zastřešující firmy ve Velké Británii. Tamní Premiot Group Ltd. je totiž stoprocentním vlastníkem stejnojmenné české společnosti a potažmo dalších 44 dceřiných tuzemských firem tvořících holding Premiot. Jak uvádějí poslední dostupné dokumenty, Spodniak svůj podíl převedl už letos na jaře a k letošnímu říjnu neměl ve společnosti žádný podíl a fakticky se tak vyvázal z vlastnické struktury bankrotující skupiny.