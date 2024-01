odemykáme >>>

Cena největší kryptoměny se bezprostředně po schválení bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF) sotva pohnula, ve čtvrtek ale poskočila až na 49 tisíc dolarů. A podle expertů dále poroste. Pokud se jejich předpověď alespoň částečně naplní, mají se držitelé bitcoinu na co těšit.

odemykáme >>>

Po dvouletém útlumu způsobeném válkou na Ukraině, energetickou krizí, kolísáním trhů a zvyšováním sazeb centrálními bankami by letos burzy v USA i v Evropě mohly konečně oživit větší počty nových firem. Mezi nováčky, kteří se chystají na primární veřejnou nabídku (IPO), jsou například výrobce ikonických sportovních značek Salomon, Wilson a Atomic, německý řetězec i v Česku populárních parfumerií, aténské mezinárodní letiště, divize evropské automobilky zaměřená na produkci elektromobilů nebo nový majitel Zásilkovny.

odemykáme >>>

Evropská unie chce přispět k tomu, aby na starém kontinentu vznikaly podobné společnosti a organizace zaměřené na umělou inteligenci, jako je americká OpenAI. Evropská komise zpřístupní startupům kapacity evropských superpočítačů, na nichž bude možné trénovat rozsáhlé jazykové a další modely pohánějící dnešní AI typu ChatGPT. K dispozici bude i nejrychlejší český superpočítač.

Z(a)tracená čísla: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory. Mávají DIPkem, zbývá ho jen nabrousit • e15

Další články e15 Premium

U ústavního soudu v Brně jde o hodně. Nejen o desítky miliard, ale i o vážné politické důsledky pro vládní koalici v případě, že by soudci vyhlásili loni schválenou změnu v mimořádných valorizacích za protiústavní. Ono to sice s popularitou naší vlády vypadá, jako by její členové už dávno mohli jíst muchomůrky a chodit na červenou, ale přece jen jako soudem uznaní lumpové, kteří okradli babičky a dědečky o tisícovku měsíčně, by to měli nejen v nejbližších volbách o dost těžší. Komentář vyšel na Reflex.cz.

Analytická očekávání o pohybu hlavních akciových trhů v letošním roce provází na počátku ledna nebývalá kontroverze. Jen desítka nejvýznamnějších bank z Wall Street se v prognóze konečné hodnoty klíčového indexu S&P 500 rozchází takřka o tři tisíce bodů. Výhledy tak sahají od totálního zmaru spojeného se čtyřicetiprocentním propadem až po dvouciferný růst. Investiční strategie založená na prostém kopírování indexu tak může být pro tento rok poněkud ošidná. Nahlédli jsme proto do dílen domácích analytiků, kteří se nebáli zhostit ožehavé role „stockpickerů“ a prozradili konkrétní tituly firem, které letos mají skvělé byznysové východisko. A možná svým akcionářům udělají v závěru roku spoustu radosti.

Bitcoin je podle svých fanoušků ideálním prostředkem spoření na důchod a od letošního roku je v této představě nepřímo utvrzuje i stát. Daňové zvýhodnění se týká i cenných papírů navázaných na kryptoměny.