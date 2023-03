Na Hrad zamířili influenceři, Rittig se vrací k podnikání v Česku | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

Na Pražský hrad byla k příležitosti inaugurace nového prezidenta Petra Pavla pozvána řada internetových influencerů. Ti mají často jedno společné. Svůj prostor a vliv propůjčili vítěznému kandidátovi na hlavu státu. Podpora celebrit se stovkami tisíc sledujících na sociálních sítích byla ale často v šedé zóně politického marketingu.

Návrat „politického podnikatele“ Ivo Rittiga začíná nabývat konkrétních obrysů. Poté co loni Deníku N sdělil, že se vrací do Česka, kde znovu začne podnikat, se poprvé podařilo dohledat jeho reálný byznys, konkrétně pronájem tryskového letounu. Firmu Nextant, nyní přejmenovanou na Corte NEXT, koupil Rittig na sklonku roku, jak E15 potvrdil podnikatelův právní zástupce Vlastimil Rampula.

Veronika Tykačová, dcera podnikatele Pavla Tykače, se poprvé vrhla do byznysu. Od podnikatele Libora Sadílka pořídila stoprocentní podíl víceoborové skupiny Eltodo, která se zaměřuje především na vývoj a správu dopravních a energetických digitálních systémů a kterou Pražané mohou znát z monitoringu parkování.

Kolínská společnost Draslovka, největší světový výrobce kyanidu sodného, spojila síly s největším světovým těžařem zlata Barrick Gold Corporation. Tato kanadská skupina chce k těžbě nově využívat technologii loužení zlata glycinem, čímž se Draslovce otevírá nový miliardový trh. Využití nového postupu, který se bude u Barricku v první fázi testovat, má přinést významné úspory a také snížit ekologickou zátěž.

Vyhledávač letenek Kiwi.com zažil mimořádný rok. Nikdy s ním neletělo více cestujících než loni, obrat i v důsledku zdražení letenek vzrostl na rekordních padesát miliard korun. Navazovat na úspěch bude ale pro brněnskou globálně rozkročenou společnost složitější než kdy dřív. „Svět se zmenšil. Bohužel. Začalo to covidem, pokračuje válkou a mocenským soubojem Číny, Ruska a Západu. Relevantních dovolenkových a byznysových destinací ubývá a ubývat dál bude,“ říká spoluzakladatel Kiwi Oliver Dlouhý.

Vývoj jedné z nejvážnějších konkurencí pro umělou inteligenci (AI) ChatGPT od společnosti OpenAI povede Čech. Počítačový vědec Stanislav Fořt se stal šéfem nově formovaných aktivit ve společnosti Stability AI, která vyvíjí generátor obrázků Stable Diffusion a nyní se chystá vstoupit do oblasti jazykových modelů (LLM) ve stylu ChatGPT, které jsou schopné komunikovat s lidmi.