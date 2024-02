odemykáme >>>

Kdo z Japonců se v listopadu roku 1989 rozhodl zajistit na důchod investicí do tamních akcií, udělal zřejmě největší chybu ve svém životě. Výsledkem jeho sázky je totiž právě teď, v polovině února, čistá nula. Za poslední bezmála čtvrtstoletí japonské akcie nevydělaly vůbec nic. Až nyní tamější burza temné období dohání. Japonské akcie jen od počátku letošního roku vynesly přes patnáct procent, zhruba trojnásobek než Wall Street, a na burzovní mapě světa může této zemi letos konkurovat pouze poněkud exotický Egypt. Investoři do Japonska nyní míří i navzdory faktu, že jeho ekonomika už loni v létě padla do recese a s kondicí je stále na štíru. Výsledkem je nový rekord japonských akcií, který padl uprostřed tohoto týdne.

Už v závěru února by měl poslat první splátku svých dluhů někdejší olympionik Robert Změlík. Krajský soud v Praze totiž v závěru ledna odsouhlasil bývalému sportovci a podnikateli v jedné osobě oddlužení a splátkový kalendář jeho závazků nabraných během jeho ambiciózního podnikání s neslavným koncem. Pro věřitele, mezi které patří třeba i finanční skupina PPF, to přesto není ten druh zpráv, které by chtěli slyšet. Soudem odsouhlaseným tempem totiž během příštích pěti let nesplatí bývalý vícebojař ani jedno procento svých dluhů. Ty jdou totiž do miliardové výše.

V Česku bude mít vývojové centrum další mezinárodní společnost zaměřená na návrh čipů. V Praze podle informací e15 otevírá inženýrské kanceláře americký podnik Analog Bits, který úzce spolupracuje s největšími zakázkovými výrobci čipů na světě a pomáhá jim s produkcí těch nejpokročilejších kusů. „Chceme do Česka přinést znalosti návrhu v nejmodernějších mikroelektronických výrobních procesech a vytvořit vysoce kvalifikovanou pracovní sílu,“ říká ředitel pražské pobočky Analog Bits Michal Marčišovský.

Hosty e15 Castu byly zakladatelky platformy Mumdoo Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová • e15

V investiční komunitě se stalo takřka koloritem tipovat, kdy Čína zažije svůj „lehmanovský moment“. Asijská země však systémovému šoku, který by způsobil kaskádu bankrotů, prozatím úspěšně odolává. Ani definitivní kolaps obřího developera Evergrande záchvat akutního stresu nevyvolal. Čínská ekonomika však zápasí s celou plejádou problémů, a proto tamní peripetie představují jedno z klíčových rizik pro globální burzy.

Americká společnost OpenAI potvrdila, že trendy v oblasti umělé inteligence drží velmi pevně v rukou. Představila totiž nový nástroj nazvaný Sora, který umí na základě krátkého textového zadání vytvořit realistické video. Novou službu zatím společnost vedená Samem Altmanem nevypustila na veřejnost, je zatím ve fázi testů.

V sobotu 24. února to budou dva roky od okamžiku, kdy Rusko začalo drancovat Ukrajinu. Odhady, podle nichž měla válka trvat jen pár dní a ruská armáda se rychle měla dostat až do Kyjeva, se sice nenaplnily, skutečností se ale nestaly ani vize přející rychlé vítězství Ukrajincům. Stále zřetelnější je, že stejně jako zamrzlý konflikt na Donbase dospěla i tato Putinova válka do bodu mrazu a přešla do fáze pozičního boje, který bude trvat ještě velmi dlouho.