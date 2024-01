odemykáme >>>

Rumunský dodavatel elektřiny a plynu CEZ Vânzare se vrací do českých rukou. Poté co ho v roce 2021 prodala skupina ČEZ, jej od australského fondu Macquarie Asset Management (MAM) přebírá energetická skupina Premier Energy podnikatele Jiřího Šmejce. Velikost transakce, kterou ještě musí schválit rumunský antimonopolní úřad, strany obchodu nekomentovaly.

Ne úplně černou, ale hodně tmavě šedou barvou kreslí budoucnost letošního roku většina firem v Německu. Pokud by se jejich očekávání měla naplnit, německá ekonomika se většího růstu dočká až v roce 2025. Oficiál­ní odhad známého mnichovského institutu Ifo přitom počítá se slabým růstem HDP o 0,9 procenta.

Éra vysokých úrokových sazeb jen tak neskončí a letos přiláká na výnosná spořicí konta novou masu střádalů a bývalých investorů v jedné osobě. Ti stáhnou své peníze z akciových burz hrozících zbytečně vysokým rizikem a raději je s klidem uloží u bank. Wall Street tak nevyhnutelně oslabí. „Žijeme v době, která poskytuje u bankovních produktů a dluhopisů relativně bezpečnou investici s výnosem často i nad pět procent, což se stane jednou za deset, možná dvacet let. Vlastně si nejsem úplně jistý, jestli si to investoři stále dostatečně uvědomují,“ říká šéf české Saxo Bank Štefan Végh.

Stát hodlá pohlídat, aby se úpadek Sberbank nezasekl v patové situaci, ve které by v důsledku tratila většina věřitelů. Ti zatím marně čekají na své peníze poté, co společnost LitFin v prosinci vyjádřila nesouhlas s postupem výplaty navrhovaným insolvenční správkyní Jiřinou Lužovou. V závěru prosince tak do insolvenčního řízení padlé banky vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze. Bezprostředních příčin vstupu zastupitelství do řízení může být více, od prověření věřitelských aktivit po postup insolvenční správkyně.

Největší výrobce plochého skla ve střední a východní Evropě, teplická skupina AGC Flat Glass Czech, prochází složitým obdobím. V roce 2022 více než zdvojnásobila konsolidovanou ztrátu na téměř miliardu korun a japonský mateřský koncern AGC do ní proto ve stejný rok musel nalít přibližně 1,5 miliardy.

Dominantní kryptoměna už není žádné mimino, ale pořádně klackovitý teenager. Třetího ledna uplyne patnáct let od okamžiku, kdy vznikla první fungující digitální měna, bitcoin. Teď ho čekají divoké časy, právě rok 2024 může být pro bitcoin a krypto v mnoha ohledech přelomový.