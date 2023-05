Spalovací motory vymřou. Kupci bytů padají do pastí | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

odemykáme >>>

Český autoland se přizpůsobuje nevyhnutelné proměně průmyslu, jemuž bude velmi brzy dominovat elektromobilita. Musí. Jako větší překážka než samotný přechod na produkci bateriových aut se však jeví ekonomické prostředí, v němž má k fundamentálním změnám dojít. Automobilky a dodavatele trápí hlavně vysoká inflace a hrozba zavedení přísné varianty emisní normy Euro 7.

odemykáme >>>

Až čtvrtinové slevy na tuzemské nemovitosti začaly na realitní trh lákat lovce příležitostí. České byty i domy ovšem nezlevňují plošně a výprodej se v řadě případů týká partiového zboží, tedy nemovitostí majících více či méně akceptovatelný handicap. Procházet realitní inzerce, jejichž nabídka působí oproti loňsku někdy až nečekaně výhodně, tak skýtá značná rizika. Není až takovým problémem přijít vlastní chybou o statisíce korun, či „se uzamknout“ v investici, ze které prakticky není úniku.

odemykáme >>>

Někteří tuzemští poskytovatelé internetu a střední a menší operátoři se dobrovolně zbavují technologií od čínské společnosti Huawei, případně už od ní odmítají nakupovat. Stát připravuje nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který by mohl Huawei v klíčových komunikačních sítích zakázat. Trh se tak snaží předejít případným budoucím problémům.

VIDEO: Šéf VZP Kabátek v pořadu Hráči o budoucnosti pojištění

Video se připravuje ... Hráči: Šéf VZP Kabátek o budoucnosti pojištění, bonusech za prevenci i o své chybě při přednostním očkování • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Poslanecká sněmovna odsouhlasila dvě normy, které zásadně rozšiřují mandatorní výdaje státu. Tedy ty výdaje, u nichž se očekává, že budou „navěky rostoucí“. Je to garance zvyšujících se výdajů ze státní kasy jednak pro rezort obrany a pak také pro učitele v Česku. Jako by všichni na chvíli úplně zapomněli, v jak žalostném stavu se nachází rozpočet a k jak dalekosáhlým negativním ekonomickým důsledkům mohou tyto kroky vést.

Největší tuzemský výrobce kolejových vozidel Škoda Group by pod svým logem okřídleného šípu mohl mít brzy nápis made in Kazakhstan. V úterý s tamním ministerstvem zahraničních věcí podepsal rámcovou dohodu o budoucí investici, jejímž cílem je umístění části výroby a servisu právě do Kazachstánu. Informaci redakci E15 potvrdil mluvčí společnosti Škoda Group Jan Švehla.

Někdejší druhý největší akcionář PPF Milan Maděryč udělal další velký obchod v informačních technologiích. Česká stavařská a inženýrská skupina Sudop od něj a jeho kolegy Petra Kožely získala zlínskou firmu Impromat-Computer. Cena nebyla uvedena, podle odhadů E15 šla do stovek milionů. Maděryč už v roce 2015 prodal společnost Impromat CZ distribuující kopírky, kterou získal japonský kolos Ricoh. Ve firmě začínal kariéru Petr Kellner, který s Maděryčem spolupracoval i v PPF.

Skupina Sev.en Global Investments Pavla Tykače v Austrálii dokončila obchod, který je pro tuzemské podnikatele vzácný nejen z pohledu výše investice, ale především kvůli nebývalé velikosti a ikonickému významu protistrany. Miliardová transakce s nápojářským gigantem Coca-Cola Tykačovi zajistí těžební práva k australským černouhelným dolům. Coca-Cola – podle tržní kapitalizace 29. největší firma světa – řeší prodejem reputační problémy.