Coca-Cola navzdory inflaci zvýšila zisk. Pomohly jí vyšší ceny i poptávka po zdravějších nápojích
Americký výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 30 procent na 3,7 miliardy dolarů. Firma těžila z vyšších cen i rostoucího zájmu o nápoje bez cukru a energetické drinky. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes společnost zveřejnila. Tržby dosáhly 12,5 miliardy dolarů a překonaly odhady analytiků.
Zisk na akcii bez zahrnutí mimořádných položek činil 82 centů, analytici jej v průměru odhadovali na 78 centů. Čisté provozní výnosy se za červenec až září zvýšily o pět procent na 12,5 miliardy dolarů a rovněž překonaly očekávání analytiků.
Objem prodeje celosvětově vzrostl o jedno procento. Z toho v Severní a Latinské Americe zůstal téměř beze změny, v Asii o jedno procento klesl a v oblasti zahrnující Evropu, Blízký východ a Afriku o čtyři procenta vzrostl. Společnost zvýšila ve čtvrtletí ceny o šest procent.
Zdravější sortiment a zvýšení cen
Coca-Cola investovala do nápojů bez cukru a do energetických nápojů v USA i v zahraničí. Snaží se přilákat spotřebitele, kteří kvůli ekonomické nejistotě a inflaci omezují výdaje za zboží, bez kterého se obejdou. Ve čtvrtletí pak firma těžila hlavně ze zvýšení cen produktů, jako je mléko Fairlife a perlivá voda Topo Chico.
Na podzim se Coca-Cola chystá uvést na trh v USA značku limonády s třtinovým cukrem v rámci hnutí vedeného prezidentem Donaldem Trumpem „Make America Healthy Again“ (Udělejme Ameriku opět zdravou). Analytici však vyjadřují určité obavy kvůli vyšším vstupním nákladům. Firma také plánuje nabídnout v amerických obchodech mini plechovky o objemu 7,5 unce (0,22 litru) za cenu nižší než dva dolary, aby podpořila prodej, uvedla agentura Reuters.