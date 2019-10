Celoživotní vzdělávání už není koníček, ale nutnost | E15.cz

Do roku 2022 se trh práce tak změní, že celých 54 % zaměstnanců bude potřebovat přeškolit nebo dovzdělat. Alespoň to vyplývá ze studie Future of Jobs (Budoucnost práce), kterou vydalo Světové ekonomické fórum (WEF). Dle stejné studie vlivem umělé inteligence a automatizace zmizí 75 milionů pracovních pozic, ale 133 milionů se vytvoří. Jsou to čísla, která budou v reálu s největší pravděpodobností vypadat dost jinak, jedno z nich ale vyplývá: pokrok jde tak rychle, že jednou dosažené vzdělání již nestačí.