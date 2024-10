Má jet lag, právě přiletěl ze západního pobřeží USA. Ale není to na něm vůbec poznat. Dává si čaj a pozorně poslouchá položené otázky. Odpovídá tak, aby řekl přesně to, co chce. Jeden z nejelitnějších českých právníků Petr Pánek působí v pražské kanceláři White & Case už více než dvacet let a stojí za velkými nemovitostními i průmyslovými transakcemi v Česku. Loni vstoupil i do širšího povědomí, když několik měsíců působil jako právní poradce prezidenta Petra Pavla a snažil se nastavit fungování nové hradní kanceláře. „Beru si příklad z amerických pětašedesátiletých advokátů. Ti jsou schopni pracovat 12 hodin denně způsobem, který by tady v Čechách pětadvacetiletého právníka vyděsil k smrti,“ říká na úvod s odkazem na svou oblíbenou americkou právní kulturu.

Jedním z případů, který právě teď Pánek řeší, není nic menšího než útok amerického shortsellera Carsona Blocka, zakladatele investiční firmy Muddy Waters, na českého miliardáře Radovana Vítka. Ke globálnímu souboji těžkých vah investičního světa White & Case zpracovává klíčový nezávislý posudek. Block v posledních měsících vydával jeden report za druhým, v nichž kritizoval konkrétní nemovitostní transakce Vítkovy CPI, a zároveň spekuloval na pokles hodnoty developera.

Nejnovější zpráva White & Case, kterou si CPI objednala, ale neodhalila, že by společnost uzavírala transakce v neprospěch držitelů jejích dluhopisů nebo že by systematicky zvýhodňovala svého majoritního akcionáře, jak se snažila investičními kruhy šířit Muddy Waters. Na druhou stranu kancelář doporučila větší oddělení CPI od dalších Vítkových firem. Vítkově impériu se nicméně podařilo v očích investorů očistit a to se hned projevilo na trhu.

Ceny dluhopisů CPI během září v reakci na to vystřelily vzhůru. CPI se daří soustavně už od začátku roku. „Na konci září měli rekordní úpis. Hodnota jejich bondů významně vzrostla, což ukazuje, že ten trh jako takový je v našem regionu pro dluhopisové investory atraktivní a funguje podobně jako kdekoliv jinde v západní Evropě,“ říká Pánek. Pro investory byla dosud sázka na evropské rezidenční developery jedinečnou příležitostí. Tyto firmy srazily vysoké úroky, staly se soustem pro útoky spekulantů, ale teď už se oklepávají z útlumu. A lze očekávat, že ceny nemovitostí napříč Evropou opět porostou ruku v ruce se snižováním úrokových sazeb.

CPI je pro Pánka jednou z několika českých společností, které zastupuje a které už řadu let expandují do zahraničí. Toho si na zdejším byznysu hodně váží a označuje to za faktor, který ho odlišuje od dalších trhů ve střední a východní Evropě. „Vždycky jsme se snažili být součástí příběhů, jako je PPF, Rohlík, Avast nebo CTP. Je pro nás velkou ctí vidět, že se trend importu a exportu v posledních deseti letech otočil,“ tvrdí Pánek s neskrývaným vlasteneckým nadšením.

Schopnost se sebrat a jít do zahraničí

Češi jsou podle něj považováni v expanzi na Západ za nejúspěšnější z celého bývalého východního bloku, je na co navazovat a na co být hrdý. „Pokud dneska v regionu budete mluvit s kýmkoliv na jihu, východě nebo ve Varšavě, tak nás budou uznávat. Poláci bezpochyby dokážou úspěšně přitahovat zahraniční kapitál, protože jsou velcí, mají levnou pracovní sílu, dobrou infrastrukturu, disciplínu, mají řadu karet, které nám chybějí. Ale to, co úplně nemají, je schopnost se prostě sebrat, něco tady vybudovat a jít s tím do zahraničí, uplatnit se, nebát se udělat joint venture s velkým zahraničním investorem a působit na mnohem vyspělejších trzích. V tom jsou Češi velmi zdatní,“ popisuje advokát s diplomem z Kolumbijské univerzity.

Průniky českého byznysu do zahraničí jsou pro mezinárodní advokátní kancelář působící v Praze přesně tím, v čem může dokonale vyniknout. Díky tomu může White & Case přicházet i s „first time ever“ smluvními ujednáními. Skupině Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře, jež působí nově i v Brazílii, například asistovala při emisi dluhopisů s garancí od U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Tato agentura americké vlády ještě nikdy žádnou českou firmu takto nepodpořila. Pro Crestyl developera Omara Koleilata vytvářela smluvní struktury při vstupu na polský trh v jedné z největších realitních akvizic v regionu střední Evropy, skupině PPF zase poskytovala poradenství při vůbec prvním hloubkovém šetření fúze podle nařízení EU o zahraničních subvencích (FSR).

„Téměř cokoliv dnes děláme, má podobu, která tady před pár lety nebyla. Týká se to zejména těch situací, kdy naši investoři jdou do zahraničí,“ konstatuje Pánek. Naopak pro White & Case už není tak relevantní například středně velká akvizice nemovitostního projektu v Praze, jaká byla ještě před patnácti lety považována za velmi atraktivní transakci. Dnes je klienty vnímána v řadě ohledů jako „komoditní“ a jsou ji schopné zvládnout i některé ryze české advokátní kanceláře i za poloviční cenu.