Hrubý zisk Budějovického Budvaru, který vlastní stát, se loni meziročně zvýšil o 55 procent na 396,4 milionu korun. Vyplývá to z přehledu hospodářských výsledků za loňský rok, které má k dispozici server Seznam Zprávy. O tom, kolik národní podnik ze zisku odvede do státního rozpočtu, se bude ještě jednat, řekla serveru mluvčí pivovaru Barbora Povišerová. Loni Budvar přispěl do rozpočtu 250 miliony a předloni 550 miliony korun.