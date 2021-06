ForestBit pěstuje tuny zeleniny na střeše nákupního centra    | E15.cz

„Jsme ajťáci, ale baví nás ekologie, tak jsme si řekli, že to spojíme a tohle je výsledek – pěstování kytek řízené počítačem,“ popisuje Jan Tesař, jeden ze zakladatelů firmy ForestBit, která pěstuje zeleninu a byliny na střeše smíchovského nákupního centra. Dalšími zakladateli jsou jeho spolužáci ze smíchovské průmyslovky.

Tesař s kolegy se původně pustil do jiného podnikatelského záměru, který ale překazila pandemie. Od té doby, rok a půl, vyvíjeli způsob, jakým by mohli hydroponicky pěstovat zeleninu na střechách v zastavěné Praze.

„Ve světe to není nic nového, ale návod na to nikde není. Věděli jsme, že tam někde teče voda, ale jak to přesně udělat, to nikde popsané není,“ vysvětluje Tesař.

Kořeny rostlin jsou zasazené v recyklovatelných kalíšcích, které moderní farmáři vytiskli na 3D tiskárně. Ty jsou pak zapojené do systému trubek, jimiž proudí voda obohacená o živiny a minerály, které zelenina standardně přijímá z půdy.

„Tím, že tady jsou přesně v ideálním množství, je spotřeba vody nižší. Navíc je tu i menší odpar. Naše zelenina nepotřebuje herbicidy, protože tu nemůže růst ani žádný plevel,“ vyjmenovává další výhody Tesař. Rostliny navíc díky rovnoměrnému rozprostření živin rostou až o čtyřicet procent rychleji než na polích.

V současnosti na střeše OC Smíchov roste přes deset tisíc rostlin, které se sklízejí každý měsíc. ForestBit svou produkci dodává na farmářské trhy na Tylově náměstí a do některých pražských restaurací. „Máme také vnitřní farmu, kde na to svítíme a všechno to řídí počítač. Je to vlastně jako tramvaj. Pro střechu máme trochu hloupější verzi,“ popisuje farmaření budoucnosti Tesař.

ForestBit plánuje do budoucna sklízet zhruba 3,5 tuny plodin měsíčně. U toho ale nekončí, už teď Tesař spolu s kolegy jedná o dalších střechách. Jejich sen je ještě ambicióznější: hydroponická farma na střeše každého obchodu tak, aby se alespoň v létě část zeleniny pěstovala přímo v místě prodeje.

„Je to ekologické, protože když si běžně koupíte stejné produkty v supermarketu, tak je to třeba z Keni nebo Izraele, což má šílenou emisní stopu a bylo to desetkrát přebalené na cestě,“ říká Tesař. Cíle jsou tak jasné: ekologická produkce a čerstvá zelenina.