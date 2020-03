Potravináři z izolované části Olomoucka brzdí výrobu | E15.cz

"Pivovar Litovel přistoupil k úplnému zastavení výroby a distribuce minimálně na čtrnáct dní stanovené karanténní lhůty," uvedl podnik na Facebooku. O podobném kroku mluví i pekárna United Bakeries. „Vývoj situace směřuje k omezení, případně zastavení výroby na nezbytnou dobu,“ řekl deníku E15 mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

„Samozřejmě nás to omezuje, ale snažíme se to řešit a, byť v omezeném rozsahu, vyrábět,“ řekl již dříve deníku Právo nejmenovaný zdroj ze sýrárny. Ta je největším českým výrobcem tvrdého sýru typu grana a patří do skupiny italské podnikatelské rodiny Brazzale, která na dotazy deníku E15 zatím neodpověděla.

Karanténní opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, pro uničovskou pekárnu podle Hanzelky zároveň znamenají, že její výrobky jsou rozváženy jen v rámci této oblasti. „Co se týká zásobování zákazníků, kteří jsou mimo uzavřenou oblast, ale jsou zásobováni z pekárny Uničov, dodávky zajišťujeme z našich okolních pekáren,“ doplnil Hanzelka.

Opatření dopadla podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK) také na další firmy. „Některé přestaly okamžitě fungovat a zavřely,“ uvedl pro Radiožurnál. V oblasti dále vyrábí společnost Europasta SE, pod kterou spadají těstoviny značek Adriana nebo Rosické těstoviny.

Karanténní opatření vyhlásila v pondělí Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. V praxi znamenají, že obyvatelé nesmějí nejméně dva týdny oblast opustit. Pro výrobce však platí výjimka. „Máme seznam těch, kteří mohou jak jako fyzické osoby jít do práce, tak i transportovat zboží. Policie na základě tohoto seznamu zabezpečuje vpuštění nebo opuštění této zóny,“ vysvětlil pro deník E15 hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Výjimka podle mluvčího Agrofertu v praxi již bez problémů funguje.

Situací se zabývalo i ministerstvo zemědělství. „Je vyřešen problém se zajištěním zaměstnanců u výrobce těstovin, podmínky pro vjezd dopravců a zemědělců se aktuálně řeší,“ uvedl pro deník E15 mluvčí rezortu Vojtěch Bílý. Problémy výrobců připustil i hejtman, byly však podle něj způsobeny i tím, že si firmy opatření „nevyložily správně“.