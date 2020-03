Karanténa v Litovli a okolí: Opatření si ne všichni dobře načetli, hlásí hejtman | E15.cz

Co zavedení karanténních opatření znamená pro tamní výrobce?

Výrobcům umožníme vstup jejich zaměstnanců a transport jejich zboží. Vždycky je to ale na výjimku toho, kdo vydal toto opatření, to znamená Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Máme seznam těch, kteří mohou jak jako fyzické osoby jít do práce, tak i transportovat zboží. Policie na základě tohoto seznamu zabezpečuje vpuštění nebo opuštění této zóny. Je to nastaveno podle potřeb podnikatelských subjektů.

Výjimky pro tyto firmy byly stanoveny plošně pro všechny, nebo se dohadovaly individuálně?

Nevyjmenovávali jsme taxativně firmy, ale oblasti ve kterých působí. Jenomže ten výklad nebyl pro všechny srozumitelný, proto jsme jej precizovali a navrhli postup, podle kterého tyto firmy po kontaktu s nimi uvedeme na seznam a tento seznam má k dispozici policie.

Existuje tedy seznam firem, které mají výjimku...

Ne firem, ale konkrétních kontaktů.

A když na něm někdo není?

Pokud na seznamu firma není nebo na něm není její dodavatel, nemůžeme ho pustit. V opačném případě by to opatření bylo symbolické a nevedlo by k ničemu, to bychom nemuseli dělat vůbec nic. Jestli chceme zabránit šíření koronaviru ven z této oblasti, musíme zavést nějaká opatření.

Co tedy ti vyjmenovaní smějí v rámci karanténních opatření, co ostatní nemohou?

Znamená to pouze to, že mohou transportovat zboží do firmy a z firmy a pohyb osob pracujících ve firmě.

Kdy výjimka začala platit?

Platí od začátku, akorát ne všichni si to dobře načetli. Proto jsme zavedli tu specifikaci.

Několik výrobců si přesto stěžuje na problémy.

Problém byl v tom, že si to nevyložili správně. Abychom jim to zjednodušili, zavedli jsme ty seznamy.