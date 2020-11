McDonald's uvede na trh řadu rostlinných burgerů | E15.cz

Fastfoodový gigant McDonald's uvede v příštím roce novinku ve své nabídce. Tou bude rostlinný burger McPlant. Ikonická franšíza sice podobné produkty již testovala, nyní by se však měly stát pevnou součástí stálého menu. A to za spolupráce s americkým startupem Beyond Meat. Informoval o tom server BBC.