Americká firma získává balenou vodu ze vzduchu v arabských pouštích | E15.cz

Přibližně dvacet kilometrů od Dubaje vyroste továrna arizonské firmy Zero Mass Water, která bude vyrábět vodu ze vzdušné vlhkosti. Mezi její odběratele má v budoucnu patřit například společnost IBV. Ta hodlá vodu stáčet do recyklovatelných lahví a konkurovat s ní luxusním minerálkám jako například Evian.

Továrna bude používat obnovitelnou energii namísto elektřiny z fosilních paliv, která pohání řadu odsolovacích zařízení vyrábějících pitnou vodu v Dubaji i celých Spojených arabských emirátech. Přesto americká společnost nedokáže v dohledné době cenově konkurovat firmám, které vodu získávají desalinizací. Použitá technologie je totiž mnohem dražší než u ostatních zařízení vyrábějících pitnou vodu.

Voda vyrobená americkou společností Zero Mass Water bude ve stejné cenové kategorii jako dovážená balená voda luxusních značek Evian nebo Fiji, tedy kolem deseti dirhamů (63 korun) za litr.

Zpočátku bude továrna schopná vyprodukovat přibližně 2,3 milionu litrů vody ročně, což se rovná zhruba objemu standardního olympijského bazénu.

Technologie vyrábějící vodu ze vzduchu je používána i v jiných oblastech, projekt Zero Mass Water ale vyniká svojí velikostí a záměrem balit vodu do lahví. Mezi zákazníky americké společnosti se zařadí například společnost IBV, která je průkopníkem v byznysu s obnovitelnou energií a ekologicky nezávadných řešení vody v Dubaji i celých Spojených arabských emirátech. Vodu od Zero Mass Water chce dále zpracovávat a prodávat hotelům a jiným podnikům.

„Stáčírna je napájena solární energií. Lahve, které používáme, jsou recyklovatelné a také jejich víčka jsou ekologicky udržitelná,“ řekl Bloombergu Samiullah Khan, generální ředitel společnosti IBV. Dodává, že uzávěry lahví budou vyráběny z bambusu a lahve ze skla.

Zero Mass Water bude získávat vodu pomocí hydropanelů, které jsou jejím produktem od roku 2014, kdy společnost vznikla. Ty vstřebají vodní páru z okolního vzduchu a poté ji extrahují pomocí sluneční energie. Ačkoli hydropanely mohou fungovat prakticky všude, kde svítí slunce, horké a vlhké klima Dubaje vytváří podle zakladatele Zero Mass Water Codyho Friesena ideální lokaci.

Na začátku firma počítá s používáním 1250 hydropanelů. Postupně by ale chtěla dosáhnout až na počet deseti tisíc. Hydropanely byly ve Spojených arabských emirátech používány už dříve, ale zpravidla pouze v táborech pro turisty nebo v některých domácnostech.

Výroba Zero Mass Water může podle Codyho Friesena rozšířit možnosti využití na zemědělskou produkci. Spojené arabské emiráty usilují o snížení závislosti na dovozu potravin, tak aby byly schopny vyrábět si větší část své spotřeby sami, k čemuž by mohly zásoby vody z udržitelných zdrojů dopomoci.

„Další věc je výroba vody pro rajčata a jiných věcí přímo na místě, takže pak nemusíte platit náklady na dopravu a další výdaje související s koupí potravin,“ říká Friesen.