Americký východ se před zimou bojí nedostatku nafty | E15.cz

Americké zásoby nafty byly v tomto ročním období na tak nízké úrovni naposledy v roce 1951. Rozdíl je ovšem v tom, že tehdy nebyla populace země ani poloviční a poptávka po tomto palivu byla čtvrtinová. Výsledkem je, že ceny nafty pro listopadové dodávky vzrostly podle CNBC o třetinu. A Američané to pociťují u čerpacích stanic.

Rafinerie na východě jedou naplno, ale nestačí to

„Průměrná celostátní cena nafty je dnes 5,30 dolaru za galon a očekává se, že v příštích několika týdnech vzroste o 15 až 20 centů,“ uvedl podle zpravodajského serveru Andy Lipow z poradenské společnosti Lipow Oil Associates. Diesel by se tak přiblížil rekordní červnové úrovni, kdy se dostal na 5,82 dolaru za galon. Tehdy však ropa WTI atakovala hranici 120 dolarů za barel, nyní je pod devadesáti dolary. Před rokem stál galon nafty v průměru 3,60 dolaru.

Necelý týden před volbami do Kongresu jde o politicky citlivou záležitost. Prezident Joe Biden mimo jiné hledá cesty, jak rezervy pohonných hmot zvýšit. Zvlášť špatná je přitom situace na východním pobřeží USA, zejména na jeho severu. Dodavatel pohonných hmot Mansfield Energy v těchto dnech varoval před naftovou nouzí v oblasti.

„Napjatá nabídka nafty vyvolá tlak na cenový růst, což nakonec surovinu některým lidem značně prodraží. Vysoké ceny sníží poptávku natolik, že se vyrovná s omezenou nabídkou,“ předvídá společnost. „Americkou ekonomiku to zabolí, protože spotřebitelé se budou omezovat a podniky snižovat náklady,“ konstatovala.

Zásoby nafty v New Yorku a Nové Anglii od loňska poklesly o padesát procent, přestože rafinerie v oblasti vyrábějí tolik dieselu, kolik dokážou. „Minulý týden fungovaly na 102 procent. Žádné další dodávky ze čtyř rafinerií na východním pobřeží nepřijdou,“ podotkl o víkendu Lipow. Region byl zasažen uzavírkou rafinerie na kanadském Newfoundlandu v roce 2020 v souvislosti s pandemickým poklesem poptávky, skončily však i další.

Problém je zákon o námořní přepravě i vyschlá Mississippi

Dostat do něj naftu navíc není snadné. Kapacita produktovodů není dostatečná, tak se oblast musí zčásti spoléhat na tankerové dodávky z Mexického zálivu nebo ze zahraničí. Problém je v tom, že americká legislativa neumožňuje vnitrostátní přepravu plavidly, které plují pod jinou než americkou vlajkou. A USA v tuto chvíli nemají k dispozici dost tankerů.

Ceny za pronájem těchto plavidel tak dosahují dvojnásobku oproti zahraničním. V zemi se proto hovoří o možném dočasném upuštění od zákona, který ale brání lobby lodního a rejdařského průmyslu. Vše ještě zhoršuje sucho na řece Mississippi a hrozba železničních stávek.

V důsledku těchto potíží už dochází k tomu, že zahraniční tankery začínají být odkláněny z Evropy do USA a rozehrává se boj o naftové dodávky. V půli října agentura Reuters popsala přinejmenším dva takové případy. Paradoxem přitom je, že starý kontinent ve snaze zbavit se závislosti na Moskvě a s blížícím se embargem na ruskou ropu a produkty z ní, stále více dováží ropu a naftu ze Spojených států.

Evropu čeká to nejhorší v únoru po náběhu embarga na ruské ropné produkty

Někteří odborníci se tak obávají, že Evropu začátkem února čeká naftový šok. Situaci zkomplikovaly stávky v rafineriích ve Francii, evropskou výrobu navíc částečně ohrozí i ztráta ropy, která zatím z Ruska teče severní větví ropovodu Družba.

„V některých evropských zemích nám docházejí střední destiláty,“ podotkl podle Bloombergu šéf španělské ropné společnosti Repsol Josu Jon Imaz s odkazem na kategorii ropných produktů, která zahrnuje naftu, topný olej a letecká paliva. „V nadcházejících měsících je prostor pro vysoké ceny nafty,“ dodal.

Evropské potíže by ještě umocnil případný zákaz či omezení vývozu americké nafty. O jeho možném zavedení, zvlášť v souvislosti s volbami, se spekuluje už týdny, Bílý dům ale zatím k dramatickému kroku nepřistoupil. Kritici tvrdí, že by situaci stejně příliš nepomohl, protože některé rafinerie by brzy neměly kde naftu skladovat a na nejohroženější místa USA by se stejně kvůli výše zmíněným transportním problémům neměla jak dostat.