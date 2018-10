Babiš: Státní Diamo se musí více angažovat v projektu těžby lithia u Cínovce | E15.cz

V projektu těžby lithia u Cínovce by se měl podle premiéra Andreje Babiše začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Babiš to řekl v reakci na pondělní informaci australské společnost European Metals Holdings (EMH), že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu.

Věc Babiš hodlá řešit s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou, kteří to podle něj mají v gesci. „Kontaktoval jsem pana Brabce s paní Novákovou a my si na to sedneme a konečně musíme donutit Diamo, aby začalo být aktivní, protože zatím s tím nic neudělali,“ řekl Babiš. Od Diama premiér očekává, že přijde s projektem, „kde si to skutečně převezme stát“.

Firma EHM sdělila, že dostala povolení k zahájení komplexního průzkumného takzvaného diamantového vrtání u 13 vrtů. Diamantové vrtání se používá v případě, že těžařské firmy chtějí prozkoumat obsah ložisek ve velmi tvrdých horninách.

Česká vláda loni krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.