Baterie C-Energy může jako první komerčně vyrovnávat napětí v síti | E15.cz

Trh na stabilizaci elektrické sítě, v němž elektrárny každoročně hrají o zhruba pět miliard korun, čeká výrazná proměna. Poprvé bude tyto služby moci komerčně poskytovat i baterie, a to díky certifikaci od provozovatele přenosové sítě ČEPS. O průlom se postarala společnost C-Energy Planá a její teplárna v Plané nad Lužnicí.

Pořízení baterie o výkonu čtyř megawattů a kapacitě 2,5 megawatthodiny bylo součástí komplexnějšího projektu na modernizaci lokální distribuční sítě, kterou C-Energy Planá poblíž své teplárny spravuje. Investice původně vyšla na 90 milionů, po dotaci se však přímé náklady firmy smrskly o třetinu.

„Finanční podporu jsme získali díky tomu, že jsme v rámci projektu investovali nejen do baterie a distribuční sítě, ale i do solární elektrárny. Bez dotace by návratnost samotné baterie vycházela jen obtížně,“ připouští jednatel společnosti Ivo Nejdl.

Právě vlastní lokální distribuční síť je další výhodou, kterou většina ostatních tepláren nedisponuje. „Funkce baterie se tak neomezuje jen na zvýšení flexibility výkonu teplárny, ale můžeme ji využít i na vyrovnávání napětí v naší síti, za niž jsme jako distributor zodpovědní,“ dodal Nejdl s tím, že poskytování takzvaných podpůrných služeb ČEPS pro firmu zatím nebude prioritou.

To, že je baterie bez dotace pro tuzemské teplárny zatím nevýhodná, potvrzuje i Jan Skřivánek, výrobní ředitel Plzeňské teplárenské. Ta investici do baterie zvažuje už delší dobu. „Nedávno jsme si ale spočítali, že nám to ekonomicky ještě stále nevychází. Získání dotace je nejisté, takže projekt necháváme v šuplíku a počítáme s ním v dlouhodobém horizontu,“ říká Skřivánek.

Podle ředitele Teplárenského sdružení ČR Martina Hájka se ale pohled na baterie může brzy změnit. „Do tří let má dojít ke zpřísňování podmínek pro poskytování podpůrných služeb, kdy bude vyžadována vyšší flexibilita. Baterie, které tyto podmínky umožní splnit, se tak pro mnohé teplárny stanou nezbytnou součástí,“ míní Hájek.

Ředitel Asociace pro akumulaci a baterie (AKU-BAT CZ) Jan Fousek také upozorňuje, že se baterie nacházejí zatím v rané fázi, kdy se ještě testují v různých režimech a typech aplikací. „Známe ojedinělé instalace, v jejichž rámci baterie vycházejí s rozumnou návratností i bez dotací. Ale jako každá nová technologie se ve většině případů baterie minimálně ještě teď v počátku neobejde,“ připouští Fousek. „Zároveň je jasně vidět, že ceny baterií každoročně klesají, a to i na našem trhu,“ dodal.

Podle kodexu ČEPS může podpůrné služby nabízet jen baterie, která je připojena ke zdroji elektřiny, a nikoliv samostatně stojící. Kvůli přísným podmínkám se však tato možnost zužuje jen na elektrárny s turbínovým generátorem, tedy například teplárny či vodní elektrárny.