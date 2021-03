Ministerstvo dopravy ztrojnásobí podporu na výstavbu dobíjecích stanic | E15.cz

Infrastruktura pro alternativní paliva by se už v příštím roce mohla rozrůstat výrazně rychleji než doposud. Ministerstvo dopravy chce vypsat nový dotační program pro roky 2021 až 2027, ve kterém budou na investice do dobíjecích a plnicích stanic připraveny čtyři miliardy korun. To je zhruba trojnásobek oproti stejnému dotačnímu programu pro roky 2014 až 2020.