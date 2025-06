Planetárium Praha: Otevírací doba, program a cena vstupenky

Kdy se otevírá planetárium v Praze?

Planetárium Praha bude poprvé od dvouleté rekonstrukce otevřeno v sobotu 14. června a v neděli 15. června.

Otevírací doba:

Planetárium Praha bude mít v otevírací víkend otevřeno oba dny od 10.30 do 23.00.

V dalších dnech by se otevírací doba Pražského planetária měla ustálit na následujících časech:

Pondělí - zavřeno

Úterý až pátek - 8.30 až 21.00

Sobota - 10.30 až 21.00

Neděle - 10.30 až 19.30

Planetárium Praha už nyní varuje před dvěma dalšími červnovými výjimkami v otevírací době:

Středa 18. června - 8.30 až 13.00

Úterý 24. června - 8.30 až 16.00

Cena vstupenky a slevy do Planetária Praha

Pražské planetárium bude mít v prvním víkendu o svém otevření speciální cenu. Vstupné bude činit 100 korun. Během dalších dní se vrátí do normálního stavu - dospělí zaplatí 289 korun, dětí od tří do 15 let pak 219 korun.

Planetárium Praha nabízí také různé slevy pro seniory nad 65 let či rodiny s dětmi.

Bude si možné vstupenky rezervovat nebo zakoupit online?

Ne. Vstupenky do Planetárium Praha nebude možné zakoupit online. Vstupenky bude možné pořídit si pouze na místě.

Co návštěvníci uvidí a zažijí v otevírací víkend?

Pražské planetárium nabídne dvacetiminutový zážitkový program, který zahrne simulaci noční oblohy a ukázku nových technologických možností.

Program pražského planetária na červen 2025

V Planetáriu Praha bude možné od úterý 17. června navštívit řadu různých pokročilých vědeckých videoprojekcí, mezi nimi jsou programy:

Umělecký ředitel planetária Martin Fuchs uvedl, že program kopule bude kombinovat vzdělávací funkci instituce s kulturním a multimediálním obsahem.

Co Planetárium Praha plánuje dále?

Na podzim v Pražském planetáriu například proběhne premiéra prvního „celooblohového“ loutkového filmu Hurvínkova vesmírná odysea.

Planetárium plánuje rovněž pořádat živé koncerty, divadelní představení a multimediální performance. Na přelom října a listopadu už jsou například v prodeji vstupenky na metalový festival Prague Death Mass. Ten totiž bude završen v neděli 2. listopadu právě v unikátních prostorách kopule Planetária Praha. Akce bude omezena jen na 280 návštěvníků a nabídne speciální vystoupení kapel MYSTICUM a VEMOD podpořená nejmodernější LED technologií v kupoli planetária. Ve spolupráci s planetáriem a oběma kapelami vzniká rituál, který dalece přesahuje hranice běžného koncertního zážitku.

Adresa Planetária Praha

Planetárium Praha naleznete na adrese: Královská obora 233, 170 00 Praha 7

Rekonstrukce Planetária Praha

Jak dlouho trvala rekonstrukce Planetária Praha?

Rekonstrukce začala v dubnu 2023.

Kolik stála rekonstrukce Pražského Planetária?

Celkové náklady dosáhly přibližně 300 milionů korun, přičemž dvě třetiny této částky připadly právě na novou kopuli vybavenou v Evropě unikátní technologií.

Čím je nová LED kopule Planetária Praha významná?

V Planetáriu Praha je nově zrekonstruovaná kopule o průměru 22 metrů, která je první svého druhu v Evropě a zároveň největší na světě. Je tvořena více než 12 tisícovkami speciálních panelů s přibližně 45 miliony diod. Díky nim je možné vytvořit iluzi trojrozměrného prostoru na dvourozměrné ploše a přenést diváka s vysokou obrazovou kvalitou kamkoli na planetě. Největší LED kopuli na světě v Planetáriu Praha instalovala americká společnost Cosm.

Další planetária v Praze

Kromě Planetária Praha je možné v Praze navštívit ještě Hvězdárnu Ďáblice a Štefánikovu hvězdárnu.