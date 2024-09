Česká energetická skupina Tedom expanduje do Itálie. Kupuje italského producenta kogeneračních jednotek Intergen, a své výrobní závody tak z území Česka a Německa rozšíří i na Apeninský poloostrov. Informace následuje jen několik dní poté, co firma Tedom oznámila změnu svého majitele.

Lombardský Intergen byl založen v roce 1987, kdy navázal na předchozí aktivity zakladatele Giorgia Kellera, jehož rodina firmu vlastnila až dosud. S více než 450 historicky prodanými kogeneračními jednotkami o celkovém instalovaném výkonu téměř 600 megawattů je jedničkou ve vývoji, výrobě a servisu kogeneračních jednotek v Itálii. Mezi větší hráče v oboru patří i v Evropě.

Na rozdíl od Tedomu se však Intergen mnohem více specializuje na dodávky kogeneračních jednotek na míru, ať už jde o velké modulární kogenerační provozy nebo například i trigenerační jednotky, tedy výrobny elektřiny, tepla i chladu. Tedom se naopak mnohem více soustředí na sériovou výrobu. Kogenerační zařízení jsou menší plynové miniteplárny maximálně do jednotek megawattů výkonu, které kombinovaně vyrábí elektřinu i teplo.

„Jedná se o další významný krok v rozvoji našeho kogeneračního byznysu. Tato akvizice spojuje silné produktové portfolio a výrobní základnu Tedomu a vynikající pozici, zázemí a tým Intergenu v Itálii. Tedomu se díky tomu daří naplňovat svou vizi mezinárodní energetické skupiny nové generace, která dokáže efektivně propojit služby z oblasti energetiky s vlastní výrobou,“ uvádí Ladislav Zeman, šéf skupiny Tedom.

Tedom podle Zemana akvizicí získává nejen důležité know-how v oblasti modulárních kogenerací, ale také zásadní impulz pro posílení svých aktivit na italském trhu. Ten podle něj patří k nejzajímavějším v Evropě. „Itálie je čtvrtým největším evropským odběratelem kogeneračních jednotek a díky kombinaci podnebí a rozvinutého průmyslu přináší zajímavé příležitosti v oblasti energetické transformace. Na italském trhu bude značka Intergen působit i nadále, k rodině Tedom se však Intergen hlásit bude,“ říká Zeman. Tedom do Itálie – stejně jako do dalších zhruba 50 zemí – exportuje už nyní, po akvizici ale očekává, že tržby z tamního trhu skokově navýší.

Výši transakce se obě strany dohodly nezveřejnit, napovědět by ale mohly finanční ukazatele, a také cena, za kterou se prodává právě Tedom. Zatímco italská firma utržila v přepočtu zhruba 750 milionů korun a před zdaněním vydělala přibližně 38 milionů korun, Tedom letos očekává o řád vyšší tržby i zisk. První ukazatel předpokládá na úrovni osmi miliard a hrubý provozní zisk EBITDA pak okolo hodnoty 400 milionů korun. A vzhledem k tomu, že se Tedom nyní podle Hospodářských novin prodává za zhruba pět miliard korun, cena Intergenu by se mohla pohybovat ve stovkách milionů korun.

Italská akvizice přichází v době, kdy se obor ještě zotavuje z hubených let. Konflikt na Ukrajině vedl k nejistým dodávkám zemního plynu do Evropy, násobně tím zvýšil jeho cenu a poptávku po malých plynových elektrárnách značně ochromil. Letošní rok už je příznivější. Investoři díky normalizaci cen plynu kogenerační jednotky opět zvažují jako vhodný decentralizovaný, a přitom stabilní a z ekologického hlediska relativně šetrný zdroj energie. V Česku lze navíc na provoz kogeneračních jednotek nově použít i veřejné peníze. O provozní dotace mohou investoři soutěžit v aukcích.

„Vidíme, že si Evropa znovu uvědomila, jak je kogenerace pro energetickou budoucnost důležitá. Díky vysoké účinnosti umožňuje snižování emisí oxidu uhličitého a přispívá k plnění klimatických cílů. Zároveň posiluje energetickou bezpečnost díky decentralizované výrobě energie a lepší integraci obnovitelných zdrojů,“ míní Zeman, podle něhož Tedom v prvním letošním pololetí dodal o pětinu kogeneračních jednotek více než o rok dříve.

Pro český kapitál je to už několikátá italská investice za posledních pár let. Významně zde posílila například skupina Czechoslovak Group, která získala místního výrobce zbraní pro lovce a sportovce Armi Perazzi. „Dalším příkladem je Dr. Max a jeho postupná italská expanze, díky níž už provozuje přes 200 tamních lékáren. Za zmínku stojí i aktivita sítě reprodukčních klinik FutureLife. Ta do Itálie vstoupila prostřednictvím nákupu Institutu Marques v roce 2022,“ vyjmenovává Tomáš Kindl z americké společnosti Datasite, která nabízí služby v oblasti fúzí a akvizic.

Třebíčský Tedom momentálně prochází velkými změnami. Kromě italské akvizice mění také vlastnickou strukturu. Původní majitel, společnost Jet Investment, se dohodla na prodeji firmy japonské skupině Yanmar Group. Transakci ještě musí schválit regulační úřady.

Tedom své výrobky prodává v desítkách zemí světa, od Japonska přes Evropu až po Spojené státy, a spolupracuje také s řadou zahraničních partnerů ve více než 50 zemích světa. Má čtyři výrobní a vývojové závody v České republice a jeden v Německu. Celá skupina má okolo tisícovky zaměstnanců.