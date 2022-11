V Dukovanech chtějí stavět EDF, Westinghouse a KHNP | E15.cz

Energetická společnost ČEZ obdržela tři nabídky na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Zájem mají podle očekávání francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. ČEZ nyní nabídky zanalyzuje a bude o nich s uchazeči dál jednat. Finální nabídky by zájemci měli podat do konce září příštího roku.

Podrobnosti z nabídek ČEZ neoznámil. Například francouzská EDF slibuje rozsáhle zapojení domácich firem do projektu v podobné míře jako při stavbě britské ajderné elektrárny Hinkley Point. „64 procent hodnoty kontraktu zůstalo tamním firmám. To je v tomto byznysu zcela unikátní. V Česku se samozřejmě budeme snažit o to samé,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 viceprezident EDF Vakisasai Ramany.

EDF zatím předvybrala 70 českých dodavatelů, se kterými by nový blok v případě vítězství stavěla.

„Vnímáme, že uchazeči mají silný zájem o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu tohoto roku vidíme pečlivou přípravu od všech uchazečů. Sestavili silné týmy na tuto zakázku, měli řadu upřesňujících dotazů, absolvovali návštěvu dukovanské lokality,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Nový blok by měl stát do roku 2036. Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže. Podpis smlouy s vítězem tendru se očekává v roce 2024.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů, jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku.