Čínské značky se snaží etablovat na starém kontinentu již řadu let, dosud však povětšinou nenabízely modely, jejichž ceny by byly zásadně nižší než v případě západní konkurence. To se v poslední době mění. Výrobci rozjíždějí závod o segment skutečně dostupných elektromobilů určených masovému trhu. Nabídka vozů s cenou v rozmezí patnácti až třiceti tisíc eur se tak rozšiřuje, a to i díky Dongfengu, respektive jím loni založené divizi Nammi.

Značka nabízí výhradně malá elektroauta a na evropské trhy aktuálně uvádí hatchback s názvem Box. Prodej právě začíná v Norsku a ve Švýcarsku, tedy v zemích, kde už je Dongfeng zastoupen s prémiovou značkou Voyah. Švýcarský importér, obchodní skupina Noyo, nabízí Nammi Box od 21 990 franků (581 tisíc korun).

Cenou tak bude konkurovat například srovnatelnému Citroenu e-C3 či Fiatu Grande Panda. V Norsku má cena Boxu začínat v přepočtu na 405 tisících korunách, píše Automobilwoche. Box již nabízí i české zastoupení Dongfengu, a to od 487 tisíc korun. Pokud by zájemce z řad podnikatelů chtěl využít stále platné 200tisícové dotace na pořízení elektrických vozů, cena Boxu by klesla na necelých tři sta tisíc.

V domovské Číně byl Nammi Box uveden v lednu pod názvem Nammi 01. Výrobce ho nabízí ve dvou variantách dle kapacity baterie, které mají umožnit dojezd 330 a 430 kilometrů dle čínského testovacího cyklu. Švýcarský web Noyo nicméně upozorňuje, že větší 42,3kilowatthodinová baterie nabízí dojezd „jen“ 310 kilometrů dle mezinárodní metriky WLTP. Dobít jej na rychlonabíjecí stanici z deseti na osmdesát procent má řidiči zabrat v ideálních podmínkách asi půl hodiny.

Sázka na masový segment elektroaut by mohl urychlit expanzi čínských značek do Evropy. O tu se Číňané řadu let snaží, výraznější tržní podíl se ale tamním společnostem dosud ukořistit nepodařilo. Červencová data z Německa, největšího evropského trhu s automobily, například ukazují, že na německé společnosti připadal asi poloviční podíl prodejů ryze elektrických aut. Vozy importované do Německa ze zahraničí, vyjma Číny, měly podíl 44 procent. Dovozy z Číny pak tvořily sedm procent.

Dongfeng Box|Dongfeng

Urychlit čínskou expanzi by mohla výstavba nových továren. Agentura Reuters například uvedla, že Dongfeng jedná s italskou vládou o výrobě automobilů v Itálii. Podobné plány mají i další čínské společnosti jako šanghajský SAIC, Chery nebo největší čínská automobilka BYD, jež už rozhodla o výstavbě továrny v Turecku. Investuje miliardu dolarů, závod má mít roční kapacitu 150 tisíc vozů.

Výroba prvních by měla začít do konce roku 2026, napsala BBC. Ty čínské automobilky, které budou vyrábět v Evropě, se tak vyhnou clům na dovoz elektromobilů z Číny. Cla zvyšuje Evropská komise, zda bude rozhodnutí definitivní, odhlasují evropské státy do konce tohoto roku.

Přestože jsou elektromobily čínských značek často levnější než srovnatelné modely evropských výrobců, neznamená to, že jsou všechny „za hubičku“. Například populární MG4 se v Německu prodává od 34 990 eur, automobilka BYD zase uvádí na trh svůj nejlevnější model Dolphin na úrovni třiceti tisíc eur. Nabídka v nejlevnějších patrech nicméně postupně narůstá, o což se krok po kroku přičiňují i evropské značky.

Stellantis ve spolupráci s čínským Leapmotorem plánuje uvést model T03 za zhruba dvacet tisíc eur, vyrábět by se mohl do budoucna v Polsku. V segmentu levnějších elektromobilů lze v nabídce nalézt například i Citroen e-C3 od 23 tisíc eur nebo Dacii Spring, jež se v Evropě obvykle prodává za zhruba sedmnáct tisíc eur a výše. Příští rok představí svůj model v nižší cenové kategorii i Škoda Auto. Malé městské SUV pojmenované Epiq s dojezdem přes čtyři sta kilometrů má stát asi 25 tisíc eur, tedy zhruba 627 tisíc korun.

Také Volkswagen chce příští rok nabídnout vůz ID.2, údajně za méně než 25 tisíc eur. Model 2 chystá i americká Tesla. Kdy jej však uvede, zůstává zatím nejasné.

„U vozů s cenou do 30 tisíc dolarů lze očekávat dojezdy vozů v rozmezí kolem 200 až 400 kilometrů na jedno nabití. Lze očekávat, že vozy v této cenové kategorii nabídnou dostatečný dojezd pro většinu každodenních potřeb a nabíjecí doby, které umožní efektivní používání elektromobilu i v běžném životě,“ uvádí expert na automobily z KPMG Ladislav Rulf.