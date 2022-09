Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Síkela: Úsporný tarif by měl motivovat k šetření

Úsporný tarif by mohl do budoucna fungovat jako motivace k úsporám. Vláda by mohla finančně motivovat domácnosti, aby šetřily energie, řekl před jednáním vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Do konce letošního roku bude úsporný tarif fungovat v původní schválené podobě, domácnostem tak ušetří v průměru 4000 korun. V příštím roce ho nahradí schválené stanovení maximálních cen elektřiny a plynu, v zálohách za energie by se mělo zastropování projevit už od letošního listopadu.

„Já připravuji něco, aby vlastně ten úsporný tarif dostál svému jménu,“ řekl Síkela. Evropa podle něj počítá s tím, že jednotlivé země budou muset s energiemi šetřit. Šetření má být na úrovni EU dobrovolné, v případě určitého mechanismu i na povinné bázi, uvedl Síkela.

„Úsporný tarif by mohl být velmi vhodným nástrojem, který by v případě nějaké úspory nad určitou hranici mohl vlastně formou nějaké vratky motivovat domácnosti k těm úsporám nejen na dobrovolné bázi, ale aby za to byly i finančně odměněny,“ řekl ministr. Konkrétní úspory by se srovnávaly s předem stanoveným předchozím obdobím.