Evropská energetická smršť nebere konce | E15.cz

Rusové škrtí dodávky plynu, zásobníky se přesto plní

Čeká se další údžba plynovodu Nord Stream 1.Autor: Reuters

Závislost na ruském plynu a jeho omezené dodávky jsou hlavními příčinami evropských obav z nedostatku energií a enormních nákladů na ně. Minulý týden velkoobchodní ceny zemního plynu pro evropský trh přesáhly 340 eur za megawatthodinu a drahá surovina táhne nahoru i cenu elektřiny. Začátek tohoto týdne přinesl naději na jisté uklidnění situace, protože cena plynu ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku klesla pod 300 eur.

Důvodem bylo německé oznámení, že se před chladným ročním obdobím daří plnit plynové zásobníky rychleji, než bylo v plánu. Už na počátku září by mohly být na 85 procentech kapacity, což byl původně říjnový cíl. Zásoby suroviny v zemi s největší skladovací kapacitou ve střední a západní Evropě se daří shromažďovat navzdory tomu, že ruský Gazprom neustále vytváří nejistotu týkající se dodávek do Evropy.

Proč stále rostou ceny energií?

Naposledy uvedl, že klíčový plynovod Nord Stream 1 (NS1), který po dně Baltu přivádí surovinu do Německa, bude uzavřen od 31. srpna do 2. září. Po skončení údržby by měl plyn rourami opět proudit na pouhých dvacet procent kapacity. Podobně jako v době plánované odstávky v červenci však panují obavy, že by Moskva mohla počátkem září oznámit nemožnost obnovy toku kvůli technickým potížím.

V průměru byly evropské zásobníky už v půlce srpna na úrovni odpovídající loňskému 1. říjnu, tedy ze tří čtvrtin plné. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi však byly poměrně značné. Zatímco Portugalsko a Polsko měly v podstatě plné stavy a Švédsko překročilo devadesát procent kapacity, Lotyšsko, Bulharsko a Rakousko se tehdy nedostaly ani na šedesát procent.

Není navíc jisté, nakolik plné zásobníky zemím přes zimu vystačí. Bude to záviset na počasí a na alternativních dodávkách především zkapalněného plynu. Evropa neustále hledá nové způsoby, jak získat více neruské suroviny. Hovoří se například o potenciálním importu LNG z Kanady. Francie je zřejmě před uzavřením dohody o zvýšení dodávek s Alžírskem. Norsko na druhé straně v září významně omezí přívod plynu do evropských zemí kvůli plánovaným i odloženým údržbám nalezišť.

Mezitím se objevily zprávy, že Rusko spaluje nezvyklé množství plynu, které by jinak zřejmě posílalo NS1 do Evropy. Vědci mají obavy, že takové množství uhlíkových emisí může urychlit tání ledovců v Arktidě.

Francouzské reaktory kvůli technických potížím stále stojí

Z 56 francouzských reaktorů jich 32 stojí, země musí elektřinu dovážet.Autor: Profimedia

Další významnou příčinou energetických potíží je obří výpadek francouzských jaderných zdrojů, které se za normálních okolností podílejí na produkci elektřiny v zemi ze sedmdesáti procent. V současnosti není v chodu 32 reaktorů z celkových 56. Stojí kvůli údržbě a technickým potížím, především prasklinám a korozi.

Některé bloky navíc v létě ohrožoval nízký stav k chlazení potřebných řek a jejich vysoká teplota. Aby se vláda v Paříži vyhnula dalším odstávkám, upravila dočasně pravidla pro provoz elektráren, což pobouřilo ekology. „Nechápu, jak mohou udržet reaktory v chodu, i když to bude mít katastrofální dopad na ekosystém,“ rozčiloval se v půlce srpna podle Deutsche Welle aktivista Jean-Pierre Delfau.