Ford Fiesta končí, s elektrickou verzí se již nepočítá | E15.cz

Americká automobilka Ford Motor nejpozději do poloviny příštího roku ukončí výrobu vozu Fiesta, jednoho ze svých nejpopulárnějších. S odkazem na své zdroje to uvedla BBC, podle níž to automobilka oznámí v příštích dnech. Mluvčí Fordu nechtěl informaci komentovat. Ford podle zdrojů výrobu ukončí, protože nepočítá s jeho elektrickou verzí. Vliv má ale i změna preferencí u klientů.