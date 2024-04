Jádro má být těžištěm české energetiky. Jeho role bude sílit s útlumem uhlí

Návrh Státní energetické koncepce to říká jasně: nejdůležitějším zdrojem budou jaderné elektrárny. Podle dokumentu mají do budoucna obstarávat drtivou většinou stabilních dodávek elektřiny bez ohledu na rozmary počasí. Uhlí má skončit ve třicátých letech, zemní plyn o dekádu později a význam vodíku, který má nahradit zemní plyn, je stále nejistý a těžko odhadnutelný. Důležitost energie ze štěpné reakce bude v tomto desetiletí sílit zejména v souvislosti s postupným útlumem uhelných elektráren. V tom dalším by měl podíl jádra narůst v okamžiku zprovoznění nových jaderných elektráren. Návrh Státní energetické koncepce navíc počítá s tím, že životnost všech současných dukovanských bloků prodlouží až za rok 2045.

Ještě na konci minulé dekády se zdálo, že jestli se v Česku nějaký reaktor postaví, bude už poslední. Nyní z vyjádření zástupců ČEZ vyplývá, že do konce roku 2040 je možné stihnout rovnou dva velké bloky a k tomu minimálně jeden malý modulární reaktor. Původní základní scénář s jedním větším blokem by znamenal zvýšení výkonu tuzemské jaderné flotily o 1,2 gigawattu, ten aktuálnější a sebevědomější minimálně o 2,5 gigawattu.

Nejprve dva velké bloky

O tom, kolik velkých bloků se bude stavět, rozhodne vláda ještě letos. Čím dál pravděpodobněji se podle energetiků jeví varianta, kdy by se v první vlně skutečně stavěly dva reaktory. Naznačují to ostatně i poslední vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. „Jsem pevně přesvědčen o tom, a všechno směřuje k tomu, že ještě tato vláda zasmluvní minimálně dva reaktory,“ řekl deníku Právo v polovině března.

A v podobném duchu se vyjadřuje i mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. „Aktuálně vše směřuje k rozhodnutí o budování dvou bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodování o lokalitě Temelín přijde až s odstupem, už i se znalostí postupu vývoje malých modulárních reaktorů,“ napsal v komentáři pro Hospodářské noviny. Nutno říct, že Kříž rozhodně není častým komentátorem. Navzdory tomu, že v pozici mluvčího skupiny působí už 30 let, napsal názorový článek naposledy v roce 2013. O to větší váhu jeho slova mohou mít. Francouzské jaderné námluvy vrcholí. Macron dorazil do Prahy, řeší Dukovany a Ukrajinu Domácí

Nyní se ČEZ netají ambicí postavit do roku 2045 až deset modulárních reaktorů o souhrnném výkonu dosahujícím tři gigawattů. Pokud by byl vývoj těchto elektráren dostatečně rychlý a prokázala by se jejich konkurenceschopnost a také uplatnitelnost pro české podmínky, mohly by další rozvoj atomu v Česku zajistit výhradně už jen modulární reaktory.