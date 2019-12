Amati vyhodilo krizového manažera. Udržel se tři týdny | E15.cz

Ve firmě teď podle zaměstnanců nastalo faktické bezvládí a zavládla nedůvěra k většinovému vlastníkovi, britské společnosti Geneva BrassWind. Podle hlasů z firmy existuje podezření, že Britové ze své české dcery vyváděli majetek. S tím má souviset i ukončení manažerova angažmá.

„Mohu pouze potvrdit odchod pana Melničuka,“ říká bez bližších podrobností jednatel firmy Amati – Denak Jiří Štípek. Pětisedminový akcionář z Británie Geneva nechal otázky deníku E15 bez odpovědi. Důvody svého odchodu nechtěl komentovat ani Melničuk.

„Odvolání pana Melničuka je pro Amati škoda, protože se ve firmě velmi rychle zorientoval a viděl do ní,“ sdělil deníku E15 šéf odborářů kraslické nástrojárny Milan Šudák.

Klíčovým datem dohledné budoucnosti firmy má být šestý únor příštího roku. Tehdy o dalším osudu firmy rozhodnou věřitelé. Amati je od počátku listopadu v úpadku. Záměr najít krizového manažera oznámila firma už koncem října, jakožto divokou sázku na pokračování svých aktivit. Prvním úkolem Melničuka měla být příprava reorganizačního plánu přijatelného pro věřitele.

Nejvíce peněz, kolem sta milionů korun, dluží firma bance UniCredit. Podnik podle zaměstnanců stále vyrábí a bez problémů vyplácí i mzdy. Problémem mají být ale aktivity britského vlastníka.

„Část nástrojů se měla vyvážet do Británie, kde se teprve měla prodávat, aniž by za to ovšem firma dostala zaplaceno,“ uvádí pod podmínkou anonymity jeden ze zaměstnanců firmy.

Nadějí pro firmu by mohl být příchod nového investora. Podnik, který kromě insolvence řeší také exekuční příkaz na více než sto milionů korun, už má na stole několik nabídek od potenciálních investorů. Firma, pod kterou spadá i výroba nástrojů Václav František Červený, přitom potřebuje kapitál co nejdříve.