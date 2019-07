Lithiový průmysl roste rychleji než poptávka po elektromobilech. Přebytek suroviny sráží ceny | E15.cz

Zpracovatelé lithia v Číně hlásí výpadky ve výrobě kvůli špatně naplánovaným projektů na stavbu nových kapacit, které se nedaří dobudovat tak rychle, jak firmy předpokládaly. Problémem jsou i vychající úvěrové linky, uvádí zpráva společnosti Orocobre. V reakci na zpoždění firma Pilbara Minerals z australského Perthu v červnu uvedla, že plánuje dočasně zpomalit tempo produkce lithia. „Nejnovější údaje ukazují zpomalující pokles poptávky,” napsali ve zprávě analytici z poradenské společnosti Macquarie Capital.

V prvním čtvrtletí letošního roku prodeje elektromobilů v Číně vzrostly meziročně přibližně o 90 procent. Ani to ale není pro producenty lithia dobrá zpráva. „I když to zní působivě, je to jen polovina oproti růstu zaznamenanému mezi lety 2017 a 2018, kdy se cena lithia téměř ztrojnásobila,“ uvedl analytik Bloombergu Nikolas Soulopoulos. Zároveň se očekává, že produkce lithia v Austrálii vzroste v následujících dvou letech o 23 procent, což vyvolá další tlak na zlevnění suroviny.

Přestože je předpokládaná silná dlouhodobá poptávka, někteří výrobci z krátkodobého hlediska snižují předpokládané zisky. V dubnu belgická společnost Umicore, světově největší výrobce lithium-iontových katod, které jsou součástí baterií, snížila letošní očekávaný zisk o deset procent.

Vývoj ceny lithia v posledním roce:



source: tradingeconomics.com

Umicore uvedla, že očekává významný růst příjmů a zisků v roce 2020. Její předchozí projekce, že v roce 2019 prodá 100 tisíc tun lithium-iontových katod a za další dva roky dosáhne výrobní kapacity 175 tisíc tun, se odkládají o 12 až 18 měsíců, uvádí agentura Bloomberg.

Dlouhodobý výhled je příznivější. “Producenti lithia předpokládají, že o elektromobily bude dlouhodobý zájem a chtějí být dominantní hráči na trhu. Takže se budou snažit, aby byla poptávka po lithiu stále uspokojená,“ řekl pro Bloomberg Joel Jackson, analytik v BMO Capital Markets.

Do roku 2025 může mít trh s těžbou lithiové suroviny hodnotu 20 miliard amerických dolarů. V porovnání se 43 miliardami dolarů trhu s fosilními palivy, předpokládá základní scénář loňské studie asociace těžebních společností (AMEC).

Bloomberg předpokládá, že do roku 2030 se budou muset dodávky lithium-iontových baterií desetinásobně zvýšit, přičemž elektromobily budou tvořit více než 70 procent poptávky.