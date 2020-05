Lomonosov je v cíli. Plovoucí jaderná elektrárna již zásobuje elektřinou vzdálené oblasti | E15.cz

Akademik Lomonosov je u konce své cesty. Dorazil do vzdálených oblastí v Severním ledovém oceánu. Plovoucí jaderný reaktor je nyní v Čukotské oblasti u města Pevek, kde byl plně uveden do provozu a začne naplno zásobovat tyto vzdálené oblasti. Projekt je zajímavý tím, že jde nejspíš o největší a první jadernou elektrárnu, která pluje, respektive je zakotvena na moři a která je současně zapojena do sítě.