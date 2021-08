Modulární reaktory určitě přijdou, Česko se na ně musí připravit | E15.cz

Aby Česko v příštích desetiletích nemuselo ve velkém dovážet elektřinu ze zahraničí, bude muset k částečné náhradě uhlí plynem či velkými jadernými bloky bezpodmínečně přistoupit. Až budou ale na trhu modulární reaktory, budou podle analytiků vhodnější alternativou. Plyn má tu nevýhodu, že jej Evropská unie vnímá pouze jako přechodné palivo a brzy ho může začít pokutovat stejně jako uhlí. Výstavbě velkých jaderných zdrojů sebou zase nese velká finanční rizika.

Nový typ jaderných elektráren by proto mnoha státníkům mohl vytrhnout trn z paty. Pokud by se vyvíjená technologie dostala na trh už v příští dekádě, mohla by se brzy stát stěžejním pilířem nejen pro dodávky elektřiny, ale i tepla. „Malé modulární reaktory by mohly zcela vyřešit rébus, který na Česko dopadne,“ říká například projektový manažer J&T Banky Pavel Muchna, který vývoj modulárních reaktorů dlouhodobě sleduje.

Modulární reaktory jsou podle analytiků nadějí především proto, že jejich vývojáři a tvůrci slibují sériovou výrobu, téměř jako na běžícím páse. Tento novátorský přístup má nejen zvýšit rychlost výstavby, ale zejména stlačit investiční náklady, jež u nově budovaných velkých jaderných elektráren mnohonásobně přerůstají původní rozpočtové plány.

Ukázkovým příkladem zdražujícího projektu je probíhající dostavba elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii, jejíž cenovka se z původních téměř sedmi miliard eur vyšplhala už na více než trojnásobek. Citelné zdražení zaznamenali také ve Francii u elektrárny Flamanville, kde má původní suma 3,3 miliardy eur narůst na bezmála 12 miliard eur. V Mochovcích na Slovensku se už desítky let dokončují dva bloky, které se oproti původním plánům prodražily z původních 2,8 miliardy na více než dvojnásobek. Všechny projekty navíc doprovázejí zpoždění.

Sériová výroba v továrně, jednodušší převoz modulů a následně jejich bezproblémové sestavení na místě jsou vlastnosti, díky kterým mohou malé reaktory konkurovat těm velkým i navzdory tomu, že minimálně zpočátku bude jejich rozpočtovaná cena na jednotku výkonu relativně vyšší. „Jisté překlenovací období, kdy budou menší modulární reaktory relativně dražší než ty velké, tu zcela jistě bude,“ očekává Marek Ruščák, který řídí vývoj českého modulárního reaktoru v Centru výzkumu Řež. „Není to ale tak, že si velké a malé reaktory konkurují, spíš se doplňují. Česko by mělo pokračovat v dukovanském projektu a zároveň už se legislativně i systémově připravovat na nasazení prvních modulárních reaktorů,“ doplnil Ruščák.

Problémem je, že na západní polokouli má tato nová technologie ke spuštění zatím stále daleko a i plány na spuštění se postupně posouvají. Nejdál je projekt společnosti Nuscale, která měla začít první reaktor stavět už v roce 2023. Podle nejnovějších zpráv ale dojde k odložení o dva roky.

Navrhovaný design od Nuscale už sice od amerického úřadu pro jadernou bezpečnost NRC obdržel obecnou licenci, ale nedlouho poté se jeho vývojáři rozhodli pro změnu konceptu a navýšení instalovaného výkonu pro jednotlivý modul z 50 na 77 megawattů. Tento krok si vyžádá obnovení licenčního řízení, které chce firma znovu zahájit příští rok. Rok na to chce firma požádat o licenci na konkrétní konstrukční projekt, který má vzniknout v Utahu. Pokud vše půjde podle plánu, první elektřinu vyrobí nové reaktory v roce 2029.

I ostatní nadějné firmy z odvětví chtějí mít první prototypy do konce tohoto desetiletí, komercializaci plánují na třicátá léta. Kromě Nuscale jsou ve vývoji daleko také GE Hitachi a Rolls-Royce, přičemž se všemi třemi má ČEZ podepsané memorandum o spolupráci a sleduje jejich vývoj.

O tom, že modulární reaktory nakonec prorazí, podle oslovených analytiků nikdo nepochybuje, a to i proto, že v Číně a Rusku už se do provozu první prototypy dostávají. Konkrétně jde o vysokoteplotní reaktor HTR-PM a plovoucí jadernou elektrárnu Akademik Lomonosov.

„Pro obor bude zajímavé sledovat, jak se reaktory osvědčí v provozu a jaké budou jejich provozní ekonomické parametry. Tak či onak budou modulární reaktory pro zlepšení ekonomiky potřebovat sériovou produkci a dostatečný počet zakázek,“ říká jaderný fyzik z Akademie věd Vladimír Wagner. Pro jejich konkurenceschopnost bude podle něho také klíčové, aby národní úřady zjednodušily licenční řízení a podmínky. Ty jsou totiž až na výjimky totožné s těmi, které musí splňovat běžné velké reaktory. U řady parametrů, jako je například velikost havarijní zóny, to podle Wagnera nedává smysl, protože vyvíjené reaktory mají být bezpečnější.

Stavebnicové reaktory, které jsou provozu nejblíže, jsou přitom zatím spíše jen zmenšené verze těch běžně používaných. Modernější, které už využívají například přelomové typy chladiva, se na trh dostanou mnohem později. Chybí u nich totiž dostatečně dlouhá datová řada k vyhodnocení jejich bezpečnosti a spolehlivosti.

Infografika: (Fotky reaktorů s jejich parametry - stejně jako zde: https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/jadernou-energetiku-maji-spasit-male-reaktory-1362043)

NuScale (USA)

Instalovaný výkon jednoho modulárního reaktoru: 77 megawattů

Plánovaná stavba: 2025

Uvedení do provozu první demonstrační elektrárny: 2029

GE Hitachi (USA, Japonsko)

Instalovaný výkon jednoho modulárního reaktoru: 300 megawattů

Plánovaná stavba: 2023

Uvedení do provozu první demonstrační elektrárny: 2025

Rolls-Royce (Velká Británie)

Instalovaný výkon jednoho modulárního reaktoru: 440 megawattů

Plánovaná stavba: Není uvedeno

Uvedení do provozu první demonstrační elektrárny: 2029