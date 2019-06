Poprvé na českých kolejích. CZ Loko představila hybridní lokomotivu | E15.cz

Pohon lokomotivy zajišťuje trakční baterie a jako záloha slouží spalovací motor. „Použitá technologie je šetrná k životnímu prostředí a navíc minimalizuje hlukovou zátěž. Tyto přednosti se naplno projeví při posunu v městských aglomeracích, průmyslových halách a obdobných provozech,“ uvedl obchodní ředitel CZ Loko Jan Kutálek.

Firma na veletrhu předvádí také první lokomotivu EffiShunter 1000 (744.110) z pětikusové série pro ČD Cargo. „Je to univerzální traťová posunovací lokomotiva, pomocné vozidlo, které má zabezpečovat střední traťovou a posunovací službu,“ řekl Gulyás. Lokomotivu bude pohánět spalovací motor CAT C32.

„Je to naše novovýroba a naše know-how, bude první lokomotivou vyrobenu v Česku, na které bude instalovaný zabezpečovací systém ETCS,“ řekl Gulyás. Systém ETCS má umožnit, že vozidlo bude schválené pro všechny státy Evropské unie, tak aby mohlo projet Evropou bez potřeby dalších národních doplňků. „Dodali jsme pět těchto lokomotiv do Itálie, máme podepsáno 21 lokomotiv do Itálie, další čtyři do Slovinska a vypadá to, že se nám podaří podepsat tendr do Švédska,“ řekl Gulyás.

Veletrh Czech Raildays, který dnes začal v nákladové části ostravského hlavního nádraží, potrvá do čtvrtka. Je jedinou akcí svého druhu v Česku. Představuje drážní techniku, výrobky a služby pro potřeby železniční i městské kolejové dopravy. Kromě novinek z železniční dopravy mohou návštěvníci vidět například i renovovaná historická vozidla.