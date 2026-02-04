Poslední vozík ze Stonavy. Černé uhlí v Česku končí, firma OKD hledá nový byznys
- Jediným producentem černého uhlí v Česku je firma OKD.
- Poslední vozík ve středu vyjel z hloubky 1300 metrů.
- V současnosti se černé uhlí těží už jen v Polsku.
Horníci ve středu z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli poslední vozík s uhlím. Symbolicky tak téměř po 250 letech ukončili dobývání černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru i v celé České republice. Slavnostnímu ceremoniálu v zaplněném prostoru takzvaného náraží jámy přihlížely desítky pozvaných hostů, další lidé ho sledovali venku na dvou velkoplošných obrazovkách.
Firmu OKD nyní prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledních desetiletích postupně všechny doly zavřela. Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února. OKD mění své podnikání, bude například jímat a využívat důlní plyn, začíná podnikat ve výrobě topných směsí. Ukončení těžby černého uhlí v Česku bude mít podle analytiků na tuzemskou energetiku spíše jen zanedbatelný dopad.
Hnědé uhlí je na řadě
V roce 1990 se černé uhlí těžilo ve 13 zemích, které jsou nyní součástí Evropské unie, v současnosti zbývá už jen Polsko. I tam je podle českých odborníků sice těžba ztrátová, ale podporuje a udržuje ji stát. V Česku se ještě těží hnědé uhlí, které se dobývá povrchově v několika velkolomech v severozápadních Čechách. Také tato těžba by ale za pár let měla skončit.
Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150. Končí i většina pracovníků dodavatelských firem. OKD si ponechá téměř 700 lidí, které bude potřebovat na útlumové práce na Dole ČSM a na zahájení nového podnikání.
Technická likvidace Dolu ČSM, ve kterém se uhlí těžilo skoro půl století, potrvá asi tři roky, podle plánu by měla být dokončena na přelomu let 2028 a 2029. Společnost OKD si na ni našetřila 3,3 miliardy korun. Součástí bude ekologická likvidace zařízení používaných v dole, bezpečné uzavření všech důlních děl, likvidace jam či demolice povrchových objektů.
Obnovení těžby je nepravděpodobné
Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku a na severní Moravě miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí. Jejich vytěžení by bylo mimořádně technicky i ekonomicky náročné, a případné obnovení těžby v budoucnu je proto podle odborníků velmi nepravděpodobné.
První přesně lokalizovaný nález černého uhlí v regionu byl učiněn roku 1763 ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě. Těžit se toto palivo v Ostravě a okolí začalo v 70. letech 18. století. Hlavní vlna uzavírání šachet přišla v 90. letech minulého století.
V roce 1990 měla firma OKD téměř 98 tisíc zaměstnanců, o deset let později jich bylo už jen něco přes 20 tisíc. Na konci roku 2020 pracovalo v dolech OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 7000 lidí, po zavření karvinských dolů Darkov a ČSA počátkem roku 2021 jich zbyla zhruba polovina a v dalších letech jejich počet dál klesal. Před zavřením Dolu ČSM zaměstnávalo OKD zhruba 2300 lidí.