Těžba černého uhlí v Česku oficiálně končí. Poslední činný důl propustí stovky lidí
Po téměř čtvrt tisíciletí končí v Česku éra černého uhlí. Těžební společnost OKD oznámila, že k 31. lednu 2026 ukončí těžbu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku, což je poslední činný černouhelný důl v zemi. O práci přijde zhruba 900 zaměstnanců, stát na odstupném vyplatí přes půl miliardy korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková
Horníkům zbývá z posledních tří porubů neboli dobývacích prostor vytěžit ještě přibližně 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150," uvedla Černá. Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
„Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku," uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.
Za deset měsíců roku OKD vytěžila 985 tisíc tun uhlí. „Na roční plán 1,145 milionu tun tak zbývá vydobýt 160 tisíc tun," uvedla mluvčí. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak ještě z posledního porubu vytěží přibližně 40 tisíc tun uhlí.
Jiné zdroje energie na vzestupu
„Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Do našich výsledků se promítá pokles světových cen uhlí i oslabení dolaru, které výrazně podporuje naši konkurenci, importéry uhlí. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech," uvedl Sikora.
Kromě zhruba 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, ukončí v prvním čtvrtletí příštího roku činnost i většina pracovníků dodavatelů důlně-stavebních prací. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků," uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.
Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi k dobývání už letos z OKD odešlo 400 kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů. „Společnost aktuálně zaměstnává 2300 lidí, z nichž 1750 jsou kmenoví zaměstnanci. Průměrný věk kmenových zaměstnanců je 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila téměř 57 tisíc korun," uvedla Černá.
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.