Odkolek: dědička rodu žádá zneplatnění ochranných známek Penamu | E15.cz

Se spojením pekárenské jedničky na českém trhu, firmy Penam z Agrofertu, s druhým největším hráčem United Bakeries souhlasil na jaře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Penamu však uložil, aby část svých kapacit prodal. Pokud by to neudělal, vznikl by podle úřadu monopol. Penam si od fúze slibuje úsporu nákladů. „Výhodou je také na trhu etablovaná a velmi silná tradiční značka Odkolek, kterou čeká v budoucnu další rozvoj. Tato značka by se měla dočkat rozšíření portfolia výrobků a výraznější marketingové komunikace. Zatímco Penam se profiluje jako mladá a moderní značka, Odkolek může více sázet právě na svou tradici,“ uvedl ředitel Penamu a člen představenstva Agrofertu Jaroslav Kurčík. Agrofert usiloval o spojení United Bakeries s Penamem už v roce 2010. Přestože transakci schválil ÚOHS, odmítl ji slovenský antimonopolní úřad. Podle dřívějšího vyjádření agrárního analytika Petra Havla ovládá Penam zhruba 30 procent tuzemského trhu, United Bakeries kolem 15 procent.