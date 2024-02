CE Industries se k prodeji stoprocentního podílu rozhodla přistoupit „na základě posouzení svých strategických cílů a možností další expanze“, sdělil e15 mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Obě strany transakce také zdůrazňují, že připojení společnosti Advance Energo k silné nadnárodní energetické skupině, která už v oboru působí, je nejlepším řešením pro její další rozvoj a expanzi.

O prodeji se spekulovalo už řadu měsíců. Advance Energo totiž neplnila dvě hlavní kritéria, která od svých firem CE Industries běžně vyžaduje. Za prvé to nevypadá, že by se časem mohla stát alespoň třetím největším hráčem na trhu, a za druhé negeneruje tržby vyšší než půl miliardy korun. Jinými slovy: firma rostla pomaleji, než CE Industries na začátku doufala, a energie vložená do jejího rozvoje nepřinášela takový efekt jako u zbylých firem skupiny.

Jak si vedla společnost loni, ještě není známo, ale v roce 2022, kdy byla v rámci skupiny ještě ve stádiu budování, utržila jen 145 milionů korun, sdělil mluvčí CE Industries Andrej Čírtek. Tržby celé skupiny ve stejném roce dosahovaly deseti miliard.

Společnost Advance Energo, jež byla podle CE Industries v březnu 2020 založena jako startup, má za sebou desítky projektů energetických úspor budov. Z drtivé většiny šlo o takzvané EPC projekty, u kterých zákazník zpravidla neinvestuje vlastní prostředky a dodavateli řešení platí až na základě budoucích úspor ze snížení spotřeby energií, například díky nové střešní fotovoltaice.

Kromě největšího projektu v Nemocnici Kutná Hora Advance Energo provedla například také modernizaci a ekologizaci tepelného hospodářství v moravském průmyslovém areálu skupiny Sigma nebo projekty pro firmy z vlastního holdingu CE Industries.

Sektor energetických služeb zažil v době rekordně vysokých cen energií velký rozmach. Nyní se sice neregulovaná část ceny energií pomalu vrací k předkrizové úrovni, regulovaná část ale roste a vzhledem k dekarbonizačním plánům bude růst i do budoucna. Poptávku po úsporných opatřeních navíc podporují dotacemi i fondy Evropské unie, která si energetické úspory vytyčila jako jeden z hlavních cílů své energetické politiky. Největším hráčem v tomto oboru na tuzemském trhu je ČEZ ESCO, dále tu působí například Tedom, Amper Savings nebo Enetiqa, dřívější MVV Energie CZ.

Veolia, která se zaměřuje především na teplárenství, do sektoru energetických služeb výrazněji vstoupila teprve loni. Akvizicí urychlí svůj růst v oboru. „Advance Energo se bude dál zaměřovat na obchodní a realizační činnost v oblasti energetických služeb, energetických staveb a zejména projektů EPC, ale rovněž v oblasti nové energetiky založené na obnovitelných zdrojích a nejmodernějších technologiích. V řadě případů nejde jen o úspory, ale také o dekarbonizaci a snižování dopadů na životního prostředí,“ vyjmenovává záběr společnosti Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.

Skupina CE Industries prodejem Advance Energa energetiku neopouští. Podle vyjádření šéfa skupiny Adama Šotka nadále zůstává jedním ze „strategických pilířů“ jejího podnikání, chce se však orientovat zejména na jaderný průmysl. V něm dvě působí dvě firmy ze skupiny, Chemcomex a MiCo. Šotek vkládá naděje zejména do plánované výstavby nových českých reaktorů.