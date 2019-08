Lithium, kobalt, nikl. Světoví těžaři sázejí na elektromobilitu | E15.cz

Největší těžební společnost na světě BHP Group nedávno radikálně změnila své plány. Firma se několik let pokoušela prodat svou divizi Nickel West těžící na západě Austrálie stejnojmenný kov. To už ale neplatí, BHP totiž očekává, že vysoce kvalitní nikl, který se využívá při výrobě baterií včetně těch do elektromobilů, se během několika let stane nedostatkovým zbožím.

„Zhodnotili jsme si trhy všech materiálů, které se používají při výrobě baterií – nikl, kobalt, lithium,“ řekl agentuře Bloomberg šéf Nickel West Eduard Haegel. „A myslíme si, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se s niklem bude pojit jistá marže – myslíme si, že je to atraktivní komodita,“ dodal. Od příštího roku tak australský zpracovatelský závod začne produkovat niklsulfát, surovinu používanou výrobci baterií.

Další komodity podle BHP takovou příležitost nenabízejí. Nabídka lithia na trhu převyšuje poptávku a v případě kobaltu existuje riziko, že jej v bateriích nahradí jiné suroviny, míní firma.

Konkurenční společnost Rio Tinto naopak lithiu věří a investuje do navýšení jeho produkce. „Nabídka lithia je sice na světovém trhu více než dostatečná, poptávka ale v následujících letech silně poroste, z kovů používaných při výrobě baterií možná vůbec nejvíce,“ vysvětlil analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Rio Tinto zároveň nenechává stranou ani nikl a v současnosti financuje několik projektů na objevení nových nalezišť ve Finsku a v Ugandě.

Vývoj cen lithia a niklu v posledním roce:



source: tradingeconomics.com

Další velký těžař Glencore se zaměřuje na kobalt. Firma v květnu podepsala dlouhodobou dohodu o dodávkách kobaltu s největším evropským zpracovatelem materiálu pro výrobu baterii, společností Umicore. Glencore bude surovinu dodávat ze svých dolů v Demokratické republice Kongo. Cena kobaltu je přitom podle analytika Tomčiaka náchylná k velkým výkyvům. „Už jenom z toho důvodu, že je těžba kobaltu koncentrovaná v jedné zemi, která není právě stabilní, může cena v případě jakýchkoli problému rychle vylétnout vzhůru,“ řekl.

Z posledního vývoje cen se zdá, že na otázku, jakou surovinu těžit, si nejlépe odpověděli ti, kteří vsadili na nikl. Zatímco ceny kobaltu nebo lithia už několik měsíců klesají, ceny niklu v současnosti rostou dvouciferným měsíčním tempem. Ze svého dna 10 435 dolarů za tunu na začátku letošního roku se cena kovu na londýnské komoditní burze LME vyšplhala až na 14 855 dolarů, přičemž vývoj nabral na obrátkách v posledních několika týdnech.

Růst ceny niklu podporuje i skutečnost, že skladové zásoby obchodované na LME klesly pod 150 tisíc tun, zatímco před necelými dvěma lety činily 350 tisíc tun, upozornil server Smallcaps. A například analýza Deutsche Bank očekává, že růst ceny niklu bude kvůli slabé nabídce trvat i v následujících měsících.