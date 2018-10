Vlastník ostravské ArcelorMittal by mohl být znám v úterý, řekl předseda odborů Bečica | E15.cz

Jméno budoucího vlastníka hutě ArcelorMittal Ostrava (AMO) by mohlo být známé v úterý. Odboráři očekávají, že se ho mohou dozvědět na jednání Evropské rady zaměstnanců ArcelorMittalu v Lucembursku. Novinářům to řekl předseda odborové organizace ocelárny AMO a člen dozorčí rady podniku Roman Bečica.

Jméno nového vlastníka má firma oznámit v první polovině října. „V pondělí, úterý probíhá na centrále v Lucembursku Evropská rada zaměstnanců a tam předpokládám, že v úterý bychom se mohli dozvědět nového potencionálního vlastníka naší společnosti,“ řekl Bečica.

Správce odděleného majetku v huti a její generální ředitel a předseda představenstva Ášók Patil řekl, že o přesném termínu oznámení nového majitele nemá žádnou oficiální ani neoficiální informaci. Všechny diskuse o prodeji firmy se ve skupině ArcelorMittal vedou na korporátní úrovni.

„Oficiální informace je taková, že je několik zájemců. Diskuse a jednání se vedou se všemi a v průběhu října by už preferovaný kandidát měl být vybrán,“ řekl Patil.

Ostravská huť patří mezi několik evropských podniků, které skupina ArcelorMittal musí prodat kvůli zachování hospodářské soutěže, protože kupuje největší evropskou ocelárnu, italskou huť Ilva. Podle odborářů jsou zájemci o koupi AMO dva: britská firma British Steel a indická Liberty Steel.

Prodej sleduje česká vláda a dohlíží na něj Evropská komise. „Evropskou komisi bude zajímat, jestli továrna jede naplno a jestli se neredukují nějaké výrobní kapacity. To je podmínka,“ řekl Patil.

Podmínka, že továrna musí být provozuschopná a konkurenceschopná, podle něj bude platit několik let a bude s tím souviset i zachování zaměstnanosti. „Pokud je podmínka provozu naplno a neomezování kapacit, tak samozřejmě lidé jsou k tomu potřeba,“ řekl Patil.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla, že dnes jednala s vedením ANO o kondici firmy i o jejích problémech souvisejících například s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Na středečním jednání s Evropskou komisí bylo podle ní zástupcům vlády opět opakováno, že informace o prodeji jsou důvěrné a že Komise respektuje požadavky, které má česká vláda.

Požadavky souvisí s udržením výroby a zaměstnanosti. "Pro nás je také samozřejmě významné, aby ty závazky byly také v oblasti investic do nových technologií ve výrobě, do ekologické oblasti a podobně," řekla ministryně.

Podle Bečici se zaměstnanci o prodej firmy a její další budoucnost hodně zajímají. „Zaměstnanci budou preferovat toho, kdo nám předloží nějakou jasnou vizi, jasnou studii, jasný plán nějakých investic, tak ať huť funguje i do budoucna, i pro další generace, jako jsou naše děti a tak dále. To by bylo nejideálnější pro nás,“ řekl odborový předák.

„Doufám, že je to na dobré cestě a že bude vybrán a potažmo fungovat dobrý strategický partner pro naši huť,“ řekl Bečica. Dodal, že pozitivní zprávou je plánované prodloužení těžby černého uhlí ve společnosti OKD, protože uhlí je pro AMO strategickou surovinou.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. I s dceřinými společnostmi má téměř 7000 zaměstnanců. V roce 2017 vytvořil AMO čistý zisk 3,2 miliardy korun, o 1,9 miliardy korun více než v roce 2016.