Slovenské „nezničitelné“ baterie cílí na sportovní elektromobily | e15.cz

Příklon autoprůmyslu k plně elektrickým vozům otevírá značný byznysový potenciál nejen pro obchod s bateriemi do běžných osobních automobilů, ale i pro obchod s bateriemi do sporťáků prémiových značek. Právě na tento segment se zaměřuje slovenský InoBat, jehož bateriový článek E33 úspěšně prošel testy a míří k prvním zákazníkům. Ve velkém chce podnik Mariána Bočka vyrábět v plánované továrně na baterie – takzvané gigafactory – společně s Gotionem, čínským startupem spoluvlastněným Volkswagenem.

Baterie o kapacitě 31 ampérhodin je dle InoBatu vhodná obecně pro vysokovýkonné dopravní prostředky, tedy například i pro letecký průmysl. Energetická hustota baterie činí 328 watthodin na kilogram, přesahuje tedy hranici, která byla ještě donedávna těžko dosažitelná i předním výrobcům. Článek má na trhu konkurovat poskytnutím vyššího výkonu po delší dobu. Řidiči dle výrobce umožní častější zrychlování, aniž by se baterie rychle vybila či přehřála.

„Další zásadní vlastností je, že článek dokáže udržet tuto rychlost vybíjení bez přehřívání anebo vytváření takzvaných hotspotů (horkých bodů – pozn. red.). Díky tomu nemusí být konstrukce dopravního prostředku opatřená složitými specializovanými chladicími systémy. Článek se ochladí z maximální teploty na pokojovou už za třicet minut. To ho činí ideálním pro využití v prémiových sportovních vozech,“ tvrdí Boček. Z deseti na osmdesát procent lze článek nabít za patnáct minut.

InoBat nyní posílá články na testování potenciálním zákazníkům, kteří si klíčový prvek baterií zkoušejí na vlastní technice. „Aktuálně komunikujeme s jedenácti partnery, zákazníky, jejichž jména nesmíme prozradit kvůli dohodě o mlčenlivosti, jedná se ale o prémiové značky z automotive sektoru v Evropě a v Asii,“ uvedl InoBat na dotaz E15. Očekává, že po validaci článků dojde k uzavření závazných smluv s těmito zančkami o vývoji a výrobě.

InoBat rozvíjí byznys i v Česku, kde za sto milionů eur buduje ve Voderadech u Bratislavy výzkumné centrum. Hlavní pozornost ale upíná spolu s partnerským čínským startupem Gotion, jedním z největších dodavatelů v Číně, k vlastní gigafactory. Dříve společnosti uvedly, že cílí na vybudování továrny, která by ročně produkovala baterie, jejichž souhrnná kapacita by činila až čtyřicet gigawatthodin. Tím by se řadila k těm větším v Evropě.

Gotion, v němž drží největší vlastnický podíl německý Volkswagen, nedávno také oznámil, že od příštího roku spustí masovou výrobu údajně průlomové baterie. Tvrdí, že akumulátor L600 složený z lithia, manganu, železa a z fosfátu (LMFP) pojmenovaný Astroinno má umožnit dojezd elektromobilu až tisíc kilometrů na jedno nabití. Do plánované továrny v Michiganu hodlá investovat 2,3 miliardy dolarů. Zda zrealizuje vlastní továrnu s InoBatem, je prozatím nejisté, možnosti obě firmy zkoumají hlavně v regionu střední a východní Evropy.