Ranní check: Akce Globsec přitáhla do Prahy světové lídry. Ženy jsou v důchodu déle, než muži

Poslední prázdninový víkend se v Praze nesl v duchu vrcholné diplomacie. I přes neobvyklý letní termín se na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec, která se poprvé ve své historii přesunula z Bratislavy do Prahy, sjely desítky světových lídrů a stovky dalších odborníků na bezpečnost a obranu. Společně řešili zejména pomoc Ukrajině, ale třeba i rozšiřování Evropské unie. Podle zákulisních informací to bylo právě osobní pozvání českého prezidenta Petra Pavla, který se v bezpečnostní komunitě těší velkému respektu, jež přimělo některé vrcholné politiky k příjezdu do Prahy.

Rozdíl v době, kterou prožijí v penzi muži a ženy, se za poslední dvě desetiletí prohloubil o tři a půl roku. Plyne to z aktuálních čísel České správy sociálního zabezpečení. Důvodem je nižší důchodový věk žen, a také jejich vyšší naděje na dožití. Do budoucna ale mají obě pohlaví trávit na odpočinku přibližně stejnou dobu. Příkop srovná chystaná penzijní reforma, především postupné prodlužovaní důchodového věku. Jak nicméně v rozhovoru pro e15 řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), věkový limit poroste jen o měsíc ročně, nikoliv o původně navrhované dva měsíce.

Značka Mafia je jedním z klenotů tuzemské herní scény. Vyrostla v úspěšnou sérii s mezinárodním renomé a na kontě má desítky milionů prodaných kopií. Příští rok má vyjít v pořadí čtvrtý díl s podtitulem The Old Country, který co se týče vývoje, nese stále českou stopu. Ta ale s každým novým dílem vytrácí.

Historie nezná příliš mnoho hrdinů, kteří by byli schopni udělat za svůj život více než jednu revoluci. Rovněž období mezi dvěma převraty, ať už politickými nebo třeba v některém odvětví ekonomiky, trvá obvykle řádově desítky let. Zavedené zvyklosti může zcela přepsat americká Nvidia. Ta umožnila svými extrémně výkonnými čipy na podzim 2022 revoluční expanzi umělé inteligence, například ChatGPT. Tento boom ve zkratce momentálně technicky probíhá na „železe“ od Nvidie jménem Hopper. Burzovně je ovšem současná vlna AI zobchodovaná nejen v akciích této americké společnosti, ale i v akciích jejích hlavních beneficientů a partnerů v oblasti výroby a vývoje. K dalším skokovým růstům není mnoho tvrdých logických důvodů a s nadsázkou lze říci, že kritičtí investoři čekají na další převratný milník. Ten je přitom za dveřmi. Revolucionářem je opět výše zmíněná technologická legenda z USA. Doba mezi dvěma převraty tak bude maximálně tři roky. Slušné tempo. O co jde?

