Ranní check: banky ruší Rusům účty, daňový balíček se měnit nebude, Apple nemá dost součástek | e15.cz

Je 135. den roku, svátek má Žofie. V tento den v roce 2018 otevřel ruský prezident Vladimir Putin kontroverzní Krymský most mezi Ruskem a ukrajinským poloostrovem Krym pro osobní dopravu.

✅ Daňový balíček se v zásadních věcech měnit nebude, neustoupíme nátlaku, řekl Fiala

Vládou představená úsporná opatření jsou finální, opravit se mohou případně jen technické chyby, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v neděli v České televizi. Vláda podle svého předsedy nebude ustupovat nátlaku žádné ze zájmových skupin. Kabinet se chystá projednat konsolidační balíček v pondělí se zástupci zaměstnavatelů a odborů na zasedání tripartity.

✅ Češi na mzdách chudnou. Další roky potrvá, než si celkově polepší

Inflace v loňském roce značně předehnala růst mezd a ani letos tomu spíš nebude jinak. I když by se situace mohla v dalším roce obrátit, nevykompenzuje ztrátu, kterou si domácnosti v průběhu posledních dvou let nabraly. Návrat na předkrizovou úroveň potrvá například podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila i pět až šest let.

✅ Banky přitvrdily vůči Rusům a ruší jim bez varování účty. Jsou rizikoví, brání se

Ruská komunita v České republice upozornila na neohlášené rušení bankovních účtů ze strany některých v tuzemsku působících bank. Postiženi jsou především Rusové a Bělorusové, kteří pobývají v Česku na pracovní nebo studentská víza. Zástupci komunity tvrdí, že banky ruší jejich účty bez důvodu. Banky oponují, že jednají v souladu s legislativou a tyto občany považují za vysokorizikové.

✅ Odbyt maců a iPadů se propadá. Apple čelí nedostatku součástek

Americký technologický gigant Apple zaznamenal už dvě čtvrtletí po sobě pokles tržeb daný především poklesem prodeje „vlajkových“ produktů, tedy macbooků a ipadů. Navíc servis těchto výrobků dlouhodobě čelí nedostatku součástek. Ekonomiku Applu zachraňují v posledních letech placené služby. Situaci naopak nepomáhá přesun výroby části součástek do Indie kvůli tamní nevalné kvalitě.

✅ Česko má za sebou tajnou realitní krizi. Milionové slevy vtáhly investory, ceny už rostou

Česko má zřejmě za sebou realitní "krizi," a to aniž by si toho takřka kdokoli všiml. Ceny sice v některých neutěšených případech dokázaly propadnout i o nižší desítky procent, trh ale zařadil vyšší rychlost a zdá se, že (nejen) laciné zboží začalo zajímat investory. Alespoň tak signalizuje měsíc lásky, během něhož celá řada českých regionů hlásí nárůst cen bytů. V Praze například na obou pólech cenového spektra, kupce zajímá kvalitní zboží na prestižních adresách, stejně jako pražská periferie, kde se dá po slevách v uplynulém roce nakoupit až překvapivě levně.

