Daňový balíček se v zásadních věcech měnit nebude, řekl Fiala | e15.cz

„Prostor pro změny v zásadních věcech určitě není. Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku, musíme tato opatření udělat, v zájmu České republiky a jejích občanů,“ řekl Fiala. Sám si podle svých slov uvědomuje, že balíček nepřijme veřejnost s nadšením. „Hodně lidí si zvyklo na dotační ekonomiku. Budou se ozývat tací, kteří budou chtít dotace zachovat. Ale nejde to, nemáme na to,“ řekl premiér. Úsporný balíček má v příštím roce snížit schodek rozpočtu o 94 miliard korun.

Balíček budou muset zástupci vlády obhájit na pondělní tripartitě, kde se očekává, že zaměstnavatelů budou bojovat mimo jiné za zachování daňové výjimky na zaměstnanecké benefity, odbory zase budou kritizovat zmenšení objemu peněz na mzdy ve veřejném sektoru nebo zavedení nemocenského pojištění. Odboráři dokonce pohrozili stávkovou pohotovostí.

„Nevím, proč by měla být stávka, když jsou všechna opatření sociálně citlivá. Nenecháme se zastrašit,“ odvětil Fiala, podle kterého nejde splnit původní slib koalice Spolu, že se nebudou zvyšovat daně. Válka na Ukrajině, uprchlická vlna a následná energetická krize změnila podle něj situaci. Opatření v rámci konsolidačního balíčku jsou podle něj výsledkem náročných jednání a kompromisů, proto je nehodlá zásadně měnit. „Samozřejmě nejsme neomylní. Pokud se tam zjistí technická chyba, pak jsme připraveni to opravit,“ dodal.

Změnu nepřipouští ani u tiskovin, které se dosud danily shodně deseti procenty. Nově bude platit nulová sazba u knih, 12procentní sazba u časopisů a 21procentní sazba u novin. „Šli jsme na to úvahou, že všechno patří do základní sazby DPH 21 procent. Do snížené dejme to, kde to má sociální nebo kvalitativní význam. Jsou časopisy, které jsou vědecké, odborné, kulturní, literární,“ vysvětluje sníženou sazbu u časopisů. Na kritiku, že většinu časopiseckého trhu tvoří lifestylové magazíny odpověděl, že to nelze z pohledu výběru daně rozlišit.

Fiala hájil rozhodnutí zdvojnásobení DPH na tištěné noviny, přestože půjde v evropském kontextu o nevídaný krok. Eurokomisařka Věra Jourová, která je autorkou nové mediální normy, která má posílit svobodu médií v EU, uvedla v rozhovoru pro E15, že půjde o velkou ekonomickou ránu tištěným médiím. „Moc nevěřím tomu, že se zastaví vydávání tištěných novin,“ reagoval Fiala, podle kterého se lidé stejně dostanou k informacím na internetu.

Premiér obhájil i osvobození tichého vína od spotřební daně, přestože jeho spolustraník a ministr financí Zbyněk Stanjura byl zastáncem jeho zdanění. „Vedli jsme o tom velice důkladnou diskuzi,“ řekl Fiala. „Nakonec převážilo to, že v okolních zemích, se kterými vstupují naši vinaři do konkurence, spotřební daň na tiché víno nemají. Nedokážeme ani rozlišit daň pro dovozové a tuzemské víno,“ dodal premiér.

Vláda změny v DPH, kde se sníží počet sazeb ze tří na dvě, obhajuje tím, že jde o zjednodušení systému. Lidé na DPH v konečném důsledku zaplatí méně, daňové inkaso klesne o zhruba čtyři miliardy korun. Lidé to podle Stanjury poznají zejména u potravin, které budou daněny 12 procenty. „Ty tři procentní body jsou úspora pro daňové poplatníky o 12 miliard korun, pokud se plně projeví snížení DPH na ceně,“ řekl Stanjura v neděli na Prima CNN.

Úsporný balíček obsahuje 58 opatření. Obsahuje například zvýšení daně z příjmu právnických osob, spotřební daně z tabáku a alkoholu, daně z hazardu i nemovitostí. Má znovu zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvednout odvody živnostníků. Snížit schodek veřejných financí mají především úspory, hlavně omezení státních dotací.