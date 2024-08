Přeprava lidí i nákladů po tuzemských kolejích bude od příštího roku mnohonásobně bezpečnější než dosud. Změnu k lepšímu si slibuje stát i velcí dopravci od zavedení bezpečnostního systému ETCS (European Train Control System). Technologie, která se již testuje a na stovkách kilometrů hlavních tratí bude povinná od ledna, představuje za desítky let jednu z nejvýznamnějších, ale za desítky miliard korun také jednu z vůbec nejnákladnějších proměn české železnice.

Motor německého autoprůmyslu, na kterém závisí podstatná část Evropy, hlasitě skřípe. Největší dodavatelské koncerny jako Bosch, Continental nebo ZF, jež vyrábějí i v Česku, nezvládají přechod z éry spalovacích automobilů na elektrické s dominantní úlohou softwaru. Masivní investice do technologií se nevyplácejí, zatímco náklady na bankovní financování, energie i některé suroviny rychle rostou. Nejen zmíněné trio německých gigantů tak ruší desetitisíce pracovních míst.

VIDEO:Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, švarcsystém nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Ještě minulý týden v úterý to byl v očích veřejnosti prosperující love brand, který se ale následně ve středu proměnil v krachující byznys. Během čtyřiadvaceti hodin dokázalo Brašnářství Tlustý díky emotivnímu příspěvku v zákaznících vyvolat pocit, že si firma, ve které vyrábějí kožené zboží „zlaté české ručičky“, zaslouží záchranu. Problém nastal v momentě, kdy se ukázalo, že brašnářství možná tak úplně nekrachuje. A přiznal se k tomu navíc sám majitel komentářem na Facebooku. Z marketingového zázraku se stala podnikatelská noční můra. A v datové schránce firmě od čtvrtka přibývají odstoupení od smlouvy nebo předžalobní výzvy.

Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro. Původní doména zůstane, místo nákupu ale bude sloužit pro reklamace či další záležitosti týkající se záruk zakoupeného zboží. Vyplývá to z tiskové zprávy e-shopu. Přesun podle ní bude dokončen do konce září letošního roku. Polské Allegro přední e-shopy s elektronikou CZC.cz a Mall.cz koupilo na přelomu let 2021 a 2022.

