Čaputová zkouší pevnost Ficovy koalice. Škoda Auto školí tisíce lidí na elektromobily | e15.cz

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se rozhodla postavit nově vznikající vládě Roberta Fica. Nelíbí se ji nominace Rudolfa Huliaka na post ministra životního prostředí. Starosta města Očová, který například tvrdí, že klimatická krize je výmyslem mezinárodních elit, ovšem není jediná problematická postava budoucí vlády. Dosluhující prezidentka se však tradičně rozhodla nejít do ústavního konfliktu, ačkoliv by měla šanci na vítězství, a zablokovat i ostatní problémové nominanty. To, zda se Huliak nakonec stane ministrem, zároveň prověří, jak je silná pozice Roberta Fica.

Zaměstnanci Škoda Auto se bojí, že po kompletním přechodu na elektromobilitu ztratí práci, jak upozorňují tamní odbory. Ještě donedávna to navíc vypadalo, že by se výroba klíčového škodováckého modelu Enyaq mohla přesunout do německého Cvikova. Koncern Volkswagen nicméně potvrdil, že výrobu elektromobilu nechá v Mladé Boleslavi. Automobilka na elektromobily hromadně přeškoluje své pracovníky. A ačkoliv je výroba elektroauta na lidskou práci méně náročná, společnost propouštět zaměstnance neplánuje, tvrdí koordinátor technického vzdělávání Pavel Richter.

Do českých kin se v těchto měsících dostává několik domácích příspěvků ze žánru science-fiction, například Bod obnovy. A přestože Češi dříve sci-fi filmy relativně uměli, pokusy z posledních let vyznívaly přinejlepším rozpačitě. Je však vůbec možné v našich podmínkách vyrobit kvalitní vědeckofantastický film, který snese srovnání se světem a odolá času?

Létání do Izraele je stále bezpečné, rozhodly letecké úřady v Evropě i USA. Přesto aerolinky lety do Izraele zhusta ruší. Proč?

Stane se dnes: