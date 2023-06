Ranní check: ČNB ulehčí sjednání hypotéky, škola pro youtubery po kritice ustupuje | e15.cz

Byznys největšího českého zápasnického promotéra, organizace Oktagon, loni opět výrazně nabobtnal. Obrat vzrostl zhruba o dvě třetiny na úroveň deseti milionů eur, přibližně čtvrt miliardy korun, a čistý zisk se počítal v jednotkách milionů korun. Organizace do výsledků poprvé započítává německý trh, kde loni pořádala první dva turnaje.

Česká národní banka uvolnila cestu pro oživení hypotečního trhu. Zrušila totiž limit pro maximální měsíční splátku úvěru v závislosti na příjmech žadatele o půjčku (ukazatel DSTI). Právě podíl splátek na měsíčním příjmu dlužníka byl podle znalců trhu jednou z nejčastějších příčin, proč zájemci o hypotéku na půjčku nakonec nedosáhli. Od roku 2020 mohli Češi na celkové splátky svých dluhů vynaložit maximálně polovinu svých měsíčních příjmů. O tom, že ČNB připouští diskuzi a potenciální rozvolnění tohoto ukazatele, E15 informovala už dříve.

Nejen pražské střední školy, ale do budoucna i ty základní mohou být ohroženy nedostatkem místy pro studenty a žáky. Praha s rostoucím počtem obyvatel potřebuje stavět nové mateřské a základní školy. Městské části vyčíslily potřebné investice na 27 miliard korun. Peníze ovšem metropole nemá a požaduje je po státu. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) zvažuje vytvoření fondu, který by investice do zvyšování školních kapacit zastřešil.

Škola U2B slibovala, že žáky bude vozit limuzínou a výuka měla probíhat ve vile. Díky tomu, že se označovala jako škola pro youtubery, se jí dostalo pozornosti od influencerů a médií prakticky zdarma. Ředitel David Černý nakonec přiznal, že se jednalo pouze o marketingový trik. Studenty, které taková prezentace nalákala, později čekala nová realita.

