Škola pro youtubery ustupuje kritice. Nejlepší žáky měla svážet limuzína | e15.cz

V Buštěhradě kousek od Prahy stojí hned vedle rušné silnice vila. V předchozích měsících se objevovala ve videích na YouTube a TikToku. Uvnitř se totiž měli vzdělávat budoucí youtubeři a influenceři. Lákalo se na luxus a netradiční výuku. Tělocvik měl například do jisté míry nahrazovat virtuální golf a nejlepší žáky svážet limuzína.

„Nikdy jsem tu žádnou limuzínu neviděla. Nevidím tam ani chodit děti. Asi se tam už nic neděje,” říká paní Dana, která kolem vily často venčí své psy. Redakce jméno respondentky na její přání změnila. „Dřív byl na plotu ještě velký plakát s logem U2B, ten ale už zmizel,“ dodává. Totožně mluví i další lidé z Buštěhradu i sousedé z okolních nemovitostí. „Poslední dobou je tam ticho,“ shodují se.

Poštovní schránka u hlavní brány vily je přecpaná dopisy a časopisy, jako kdyby ji někdo nějaký čas nevybíral. Dveře brány jsou ve školní den zavřené, závěsy u oken zatažené. Uvnitř není vidět žádný pohyb a na volání reportéra nikdo nereaguje.

Když se redaktoři E15 v únoru začali o školu, která láká na vilu a limuzínu, zajímat, vedení ze dne na den vypnulo webové stránky. Podle ředitele Davida Černého se předělávaly, aby více odpovídaly novým požadavkům školy. Po dvou měsících už na novém webu nenalezneme žádná „marketingová lákadla“, díky kterým byla U2B známá. Zmizela i podstatná část partnerů a veškeré fotky zmíněné vily. Nově má výuka probíhat v několika třídách na Barrandově.

Před třemi měsíci se škola chlubila spoluprací s dvacítkou firem a institucí. Mezi nimi bylo mimo jiné i jedno z nejznámějších českých herních studií Warhorse, které stojí za hrou Kingdom Come: Deliverance. U2B označovala jako svého partnera i Google či časopis Ink. Problém byl, že některé z dvaceti firem po oslovení redaktory o žádné spolupráci nevěděly. Po spuštění nových stránek zůstalo partnerů jen osm. Zmíněný Warhorse i Google mezi nimi už nefigurují.

Mlčící ředitel

Ředitel školy Černý na otázky E15 nereagoval. Aplikace přitom zobrazila, že si zprávu přečetl. V únoru ale redaktorům poskytl rozhovor, ve kterém tvrdil, že školu nazýval jako školou pro youtubery, aby ušetřil za marketing. „No jo, ale jak na tu školu chodí youtubeři, tak je to škola pro youtubery,“ hájil se. Na marketingové kampani neviděl nic špatného ani nemorálního.

Vzápětí přitom dodal: „Proč by někdo chtěl být youtuber? Vždyť to je strašné.“ Za marketing označil i tvrzení na starých stránkách, že školu založili minoritní akcionáři Googlu. Tím ale teoreticky může být kdokoliv, kdo koupí jen jedinou akcii. Lidé, kteří se nevyznají v nákupu akcií, ale nemusejí vědět, že tato realita je méně pompézní.

Ředitel školy U2B Daniel Černý při rozhovoru s reportéry E15. Autor: E15

Do kampaně se zapojili také dva vlivní influenceři. Jedním byl Adam Kajumi s 1,2 miliony sledujícími na TikToku. Druhým byl Samuel Samake s více než půl milionem sledujících, který navíc začal na škole studovat. Na dotazy ohledně stylu kampaně ani jeden z nich nereagoval. Oba prezentovali především různé vychytávky jako vilu a zábavní zařízení, které nyní škola už na nových stránkách nepropaguje.

Ministerstvo školství v propagaci školy problém nevidí. „Public relations je plně v kompetenci školy,“ komentovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Odborník na marketing a influencery Jonáš Čumrik popsal, že prezentace školy mohla vzbuzovat nereálná očekávání.

Agresivní marketingová kampaň nakonec nalákala kolem stovky zájemců o studium. Škola jich vzala 25. Školné U2B rozdělovala do třech kategorií: to nejdražší označené jako „exkluzivní“ stálo 312 tisíc korun ročně. Zvýhodněné za 35 400 korun bylo pak určené pro žáky z méně movitých rodin, postižené či mimořádně nadané. Nyní už škola podobně zvýhodněné školné neinzeruje.

Na tělesně a mentálně hendikepované se U2B specializovala. Předloni se rozjela díky milionovým dotacím na autistickou třídu. Po roce studia ale skupinu hendikepovaných studentů se speciálními potřebami zrušila, protože dětem studium nevyhovovalo a musely si hledat nový vzdělávací institut.

Agresivní marketing

Černý v době, kdy čerpal dotace, rozjel marketingovou kampaň, která prezentuje U2B jako školu pro youtubery s vilou a limuzínou s cílem získat studenty platící školné i v řádech stovek tisíc korun ročně. „Tak deset procent studentů platí to nejvyšší. To střední (108 tisíc kroun) platí dvacet až třicet procent studentů a zbytek to nejnižší,“ popsal v únoru pro E15 Černý.

První rok existence mělo U2B pouze dva učitele. Nynějšího ředitele Černého a lékaře Leoše Středu, který se v závěru svého života zabýval vzděláváním handicapovaných dětí. V U2B působil jako investor až do doby, kdy tragicky zahynul poté, co ho zastřelil jeho přítel. Vila, ve které má působit U2B, patřila z části jeho nadaci.

Sedmadvacetiletý Černý patří mezi nejmladší ředitele v České republice. Za zmínku ovšem stojí také to, že Černý není pouze ředitelem školy U2B, ale řídí také střední odborné učiliště ve Vinařicích, což je vzdělávací instituce, která má na starosti výuku odsouzených v tamní věznici.